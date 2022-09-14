KKTC'de "Turizm ve Ekonomi Çalıştayı" başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı tarafından Ekonomik Örgütler Platformu ve Halkbank'ın katkılarıyla düzenlenen "Turizm ve Ekonomi Çalıştayı" başlatıldı.

Girne'de gerçekleştirilen çalıştayın açılış programına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, milletvekilleri, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Medikal Turizm Derneği Başkanı Sinan İbiş ile diğer davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, KKTC'nin büyük bir mücadelenin içinde olduğuna değinerek, bu gibi toplantılarda sektörlerin geleceğinin ayrıntılı bir biçimde konuşulmasının önemine değindi.

Halkbank'tan gelen öneri ve KKTC Cumhurbaşkanlığının desteğiyle çalıştayın düzenlendiğini anımsatan Tatar, bu toplantı için emek veren, başta Halkbank yetkilileri olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti.

Tatar, turizmin, Ada'nın her zaman en önemli lokomotif sektörü olduğuna işaret ederek, 1974'ten önce Kıbrıs Türklerinin bu büyük sektörün hiçbir yerinde olmadığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Zor şartlarda bile direnen, turizm faaliyetlerinde yer almaya çalışan bir takım girişimlerimiz vardı. Çok mücadeleler verdik. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile yeni bir dönüm noktası başladı ve KKTC'nin sınırları çizildi. Tüm engellemelere rağmen Kıbrıs Türkü 1975 sonrasında Türkiye üzerinden bağlantılarla turistini buraya taşımaya başladı." dedi.

KKTC'de turizm alanında küçümsenmeyecek başarılar yaşandığına dikkati çeken Tatar, turizm yatırımları yapılırken çevrenin korunduğunu belirtti.

Tatar, "KKTC'de şu anda dengeli diyebileceğimiz bir potansiyel oluşmuştur. Bu denge Girne'den başlarken, daha sonra bu faaliyetler Gazimağusa'ya, şimdi ise İskele ve Karpaz'a kadar uzanıyor. Ülke genelinde dengeli bir gelişmeyle, turizm potansiyelinin oluşturulması ve geliştirilmesi için büyük çabalar harcanmaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin büyük desteğiyle dünya genelinde KKTC'deki turizm potansiyelinin artırılması için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

Başbakan Üstel ise 1986'da KKTC ile Türkiye arasında imzalanan Mali İşbirliği Protokolü'nün ardından turizmin KKTC için lokomotif sektör haline geldiğini aktardı.

Turizmin yanı sıra, tarım, hayvancılık, eğitim ve inşaat sektörüne büyük yatırımlar yapıldığını belirten Üstel, "Ülke ekonomisine en büyük girdiyi sağlayan turizmdir. Turizmin kalkınması için hem ana vatan Türkiye ile yaptığımız Mali İşbirliği Protokolleri hem de bizim hazırladığımız teşvik sistemiyle yatırımcılarımızı teşvik etmek için canıgönülden uğraşıyoruz." ifadesini kullandı.

Üstel, KKTC'nin turizmde 26 bin yatak kapasitesinin olduğunu kaydederek, bu sayıyı, kaliteyle birlikte, 60 binlere ulaştırmayı hedeflerini söyledi.

"TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ DE ÜLKE EKONOMİSİNİN BOYUTLARININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇOK FAYDALI OLACAK"

Büyükelçi Başçeri de Halkbank'ın KKTC'de desteklerine değinerek, böyle bir çalışmaya destek verdiği için Halkbank'a teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin, kendi ayaklarının üzerinde durması, özel sektörün rekabet gücünün artırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi konularda KKTC'nin yanında olduğunu belirten Başçeri, KKTC'de bu alanlarda yapılan reformları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Başçeri, turizmin ülke ekonomisinin diğer alanlarını da hareketlendirdiğine değinerek, "Turizmin çeşitlendirilmesi de ülke ekonomisinin boyutlarının geliştirilmesi için çok faydalı olacak. Bu anlamda KKTC'nin çok ciddi bir potansiyelinin olduğuna inanmaktayım. Yapacağınız çalıştayda, bu potansiyellerin nasıl hayata geçirilebileceği, bu sırada ülke ekonomisinin nasıl hareketlendirileceği konusunda ortaya koyacağınız görüşlerin de karar vericiler için kıymetli olacağına inanmaktayım." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer açılış konuşmalarının ardından çalıştayın birinci bölümüne geçildi. Turizm ve Ekonomi Çalıştayı, gün boyu sürecek ve sonrasında değerlendirme yapılacak.