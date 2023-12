KOBİ’ler 2024’ten umutlu

Pandemiyle birlikte tüm dengelerin değiştiği, dünyada hammadde, lojistik ve kur dalgalanmalarının yaşandığı, bu nedenle de inişli-çıkışlı geçen dönemin ardından Türkiye 2023'te yüzyılın felaketi olarak tanımlanan Maraş depremleri ile sarsıldı. Ancak bu büyük felaketin de yaralarını sarmayı başardı. Uzmanlara göre, 2024'te ihracat ve Türk Lirası ön planda olacak. Sektörler yeni yeni ülkelere ihracat yaparak büyüme peşinde... Şirketler 2024'ü normalleşme döneminin başlangıcı olarak görüyor. Bu yıl özellikle ihracatçı firmaların rekabette öne çıktığı bir dönem başlıyor. İşte iş dünyasının 2024 beklentileri...İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz; "Türk tekstil sektörü olarak 2023 yılının sonunda ihracatımızı bir önceki yıl da olduğu gibi 13 milyar dolarla tamamlamayı hedefliyorduk ancak küresel ticaret dar bir koridordan geçiyor. Şubat ayında yaşadığımız yüzyılın en büyük afeti diyebileceğimiz deprem felaketinden tekstil sektörümüz oldukça etkilendi. Tekstil sektörümüzün güzide şehri Kahramanmaraş merkezli depremin yarattığı büyük yıkım sebebiyle 2023 yılını kayıp yıl olarak değerlendiriyoruz. Tekstil sektörü ihracatımızdaki gerileme yüzde 10 seviyelerinde. Ancak en büyük ihracat pazarımız olan AB ve ABD'nin dünyadan tekstil ithalatlarındaki düşüş oranı çok daha yüksek. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD, tekstil ithalatında yüzde 20'lik bir gerileme yaşamasına rağmen biz bu pazarlarda paylarımızı koruyabildiğimiz için mutluyuz. 2024 yılında çok daha güçlü bir ihracat atağı ile özellikle yılın ikinci yarısından itibaren kayıplarımızı telafi edebileceğimizi öngörüyoruz. 2023'te bakanlığımızın destekleriyle Brezilya, Şili, Dominik Cumhuriyeti ve Avustralya pazarlarına odaklandık. 2024 yılında bu görüşmeleri ticaret potansiyeline dönüştürmek için ticaret heyeti ve alım heyeti gibi organizasyonlar da düzenlemeyi planlıyoruz" diye konuştu.EVSİD Başkanı Talha Özger, ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2022'de 3.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Bu yılı da aynı miktarlarda kapatmayı hedefliyoruz. Ev ve mutfak eşyaları sektörü genelini değerlendirdiğimizde Çin, Almanya, İtalya ve Hollanda'nın ardından değer bazında ihracatta 5. sırada yer alıyoruz. Türkiye çok ciddi bir üretici konumunda. Uzun süredir ihracatta hedefler ortaya koyarken birim ihracat fiyatımızı öne koyuyoruz çünkü hem sektör hem de ülke ihracatımızın gelişmesi için hacimsel büyümeden çok katma değerli ihracatın daha önemli olduğuna inanıyoruz. Ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak 2024'te mevcut pazarlarımızda ihracatımızı koruyup, artırırken hedef pazarlarda da ihracatımızı daha da yükseltmeyi planlıyoruz. Panama, Avustralya, İtalya gibi ülkelere düzenleyeceğimiz etkinliklerle ve Avrupa, Asya ve Amerika'da katılacağımız fuarlarla bu pazarlarda Türk ev ve mutfak eşyaları ürünlerini en iyi şekilde tanıtmayı amaçlıyoruz. Küresel ticarette yaşanan talep daralmalarına rağmen bu zor günleri atlatacağımıza inanıyoruz. Global pazarlarda 'Made in Türkiye' markası algısını en iyi şekilde temsil ederek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sektörümüz için 2024'ün en önemli gündem maddeleri arasında gerçekleştireceğimiz ticaret heyetleri, katılacağımız fuarlar, markalaşma konusu ve katma değerli üretim olacak. 27-28 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul'da 7'ncisini düzenleyeceğimiz marka organizasyonumuz Invitation Only'de 60 ülkeden nitelikli alıcıyı Türk üreticilerimizle buluşturacağız."İhracatta yeniden rekorlar kırılan, üretimde kapasitelerin yetmediği, ardı ardına yeni yatırımların devreye alındığı bir dönemin tekrar başlamasını umduklarını belirten İDMİB Başkanı Güven Karaca, "Ülkenin her bir ferdi gibi ihracatçılar olarak yüksek enflasyonun etkilerini biz de görüyoruz. Artan TL maliyetleri sebebiyle ihracatçılar olarak rekabet gücümüzü yitirmeye başladık. Ekonomi yönetiminin iradesinin, ihracatçının finansmana ulaşımı doğrultusunda olduğunu hissediyoruz fakat ulaşılabilen finansman çok pahalı. Bu finansman maliyetleri ile ihracat veya ticaret yapmak imkansız. 2024 yılında, ekonomi yönetiminden farklı pozisyonlar ve farklı önlemler almalarını bekliyoruz. Nisan ayı itibarıyla doğrudan 75 bin kişiye yakın sigortalı çalışanımız var. Dolaylı çalışanlarımızla birlikte bu sayı en az 250 bin. Hedeflerimize ulaşabilmek adına nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyuyoruz. Bu kapsamda, Deri Mühendisliği Burs Projesi, Mesleki Eğitim Merkezi Projesi gibi teknoloji, inovasyon ve tasarım alanlarında katkı sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz" dedi.ÇİB Başkanı Adnan Aslan, çelik sektörünün geçen yıl eski büyüme performansını gösteremediğini belirtirken, "O sebeple 2024 yılının çoğunluğunda da bu olumsuz gidişatın sektörümüze yansıyacağına inanıyoruz. Türkiye ekonomisinin güçlenmesi her sektöre olduğu gibi çelik sektörümüze de olumlu yansıyacaktır. Türk çelik sektörünün ihracat performansında yaşanan bu gerilemenin öncelikli nedeni olarak dünyada giderek yaygınlaşan korumacılık önlemlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Güçlenen ülke ekonomisi ile biz de çelik sektörümüzü koruyacak önlemler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.YATED Başkanı Murat Bekiroğlu, Türk yat ve tekne endüstrisinin yan sanayi ile birlikte ekonomik büyüklüğünün 5-5.5 milyar doları aştığını belirterek, şuyle konuştu: "Pazarın yıllık büyüme oranı ortalama yüzde 20'lerde. Dünya genelinde sektörümüz pandemiyle birlikte artan bir yükseliş trendi yakaladı. 2024'te de bu büyümenin, biraz hız kaybetse de süreceği anlaşılıyor. Türkiye'de üretim çok iyi seviyede. Önümüzdeki yıl küresel pazardaki payımızı daha da artıracağımızı düşünüyoruz. Yapılacak regülasyonların, vergilendirmelerdeki adaletsizliklerin giderilmesiyle ülkemizin kısa sürede Akdeniz yatçılık pazarının lideri konumuna gelebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, 2023'te ortaya çıkan ek maliyetler, asgari ücret artışları, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı ve enflasyonun artması gibi etkenlerle yatırım planlarını ertelemek zorunda kaldıklarını belirtirken, "Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmeyi hedefleyen, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren bir plan, geleceğe daha umutla bakmamıza zemin hazırlayacak" değerlendirmesi yaptı.