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Giriş Tarihi: 25.2.2022

KOBİ’ler için ‘uçtan uca dijital işletme’

KOBİ’ler için ‘uçtan uca dijital işletme’
"VERİ yoksa yönetemezsin, yönetemezsen gelişemezsin" diyen Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. Yatırım Hizmetleri Genel Müdürü Özlem İkiz, KOBİ'lerin uçtan uca dijitalleşmesi gerektiğini söyledi. İkiz, şunları kaydetti: "Günümüzdeki ekonomik süreçlerin etkilerini yakından deneyimleyen KOBİ'lerin, ana öncelikleri sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilirlik için verilerin yönetimi ise, üretim ve ticaretin de önünde bir önceliktir. Nitekim, Türkiye'de her ay 100 işletme kuruluşuna oranla, 40 işletmenin de faaliyetini sonlandırdığını izliyoruz. Kapanışlara sebep olan farklı faktörler olmasına karşın, yönetimsel hataların etkisi oldukça yüksek bir oranla göze çarpıyor. Uyumsoft Bilgi Sistemleri olarak, bu etkinin hem işletmeye, hem de ülke ekonomisine maliyetlerinin farkındayız ve Uyumsoft ile uçtan uca dijital işletme mottosuyla ürettiğimiz çözümlerimiz ile bu kronik işletme problemlerini kökten çözüyoruz."
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KOBİ’ler için ‘uçtan uca dijital işletme’
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