KOBİ’ler Makina Hangar’da buluştu

Sanayinin ihtiyacı olan katma değerli üretim çözümlerinin tohumları çok ortaklı bir projeyle atıldı. KOBİ'lere ve mühendislere önemli bir deneyim alanı sağlaması beklenen Makina Hangar Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'de sanayi endüstrisini geleceğe taşıyacak Makina Hangar'da yenilikçi, katma değerli, sürdürülebilir ve rekabetçi projeler üretilmesi hedefleniyor. Kartal'da açılan merkezin proje çözüm ortağı olan Hannover Fairs Turkey, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde faaliyet gösterecek start-up'lara ve inovatif projelere ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtım ve pazarlama fırsatı sunacak. Hannover Fairs Turkey'in desteklediği Makina Hangar girişimi, sektörel firmaları, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri ve mühendisleri aynı çatı altında toplayarak Türkiye'deki sanayi sektörünü daha ileriye taşıyacak ve yeni fikirlerin geliştirileceği, fark yaratacak projelerin üretileceği bir platform olacak.Makina Hangar'da yenilikçi, katma değerli, sürdürülebilir ve rekabetçi projeler üretileceğini belirten Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Annika Klar, şirket olarak girişime sunacakları destekler hakkında açıklamada bulundu. Klar, "Hannover Fairs Turkey olarak Türkiye'de sanayi sektörünü daha ileriye taşıyacak, sektörel firmaları, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri ve elbette farklı disiplinlerden mühendisleri tek bir çatı altında toplayacak yeni nesil bir girişim olan Makina Hangar'ın çözüm ortağı olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Burada hem bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanacak hem de makina imalat sektörünün geleceğine yön verecek projeler hayata geçirilecek" dedi. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tataroğlu, merkezin makina endüstrisi için önemli olduğunu belirterek, "Ülke olarak ancak mühendislik ve tasarımın buluştuğu bu tür merkezler sayesinde makine imalatında katma değerli ürünler üretebilir hale gelebiliriz" diye konuştu. Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran ise, hedefleri doğru çizilmiş bir yolda başarı sağlanabileceğini vurgulayarak, "Bir mühendis olarak yapmamız gereken ilk şey hedefimizi belirlemektir. Doğru anlatılan ve doğru yönetilen her şeye ciddi destekler verilebiliyor. Makina Hangar da buna en iyi örneklerden biri olmuş" açıklaması yaptı.