KOBİ’ler uzay araçlarını üretmeye başladı

Teknoparklarda faaliyet gösteren yüzlerce KOBİ, Türkiye Ay misyonu kapsamında üretime başladı. Bu kapsamda Türkiye milli ve özgün teknolojilerini kullanarak ay ile temas etmek istiyor. 2028'e kadar gerçekleşmesi hedeflenen temas kapsamında başlatılan ve ilk etapta değeri 750 milyon doları bulan projelerde KOBİ'ler etkin rol alacak. Türkiye'nin derin teknoloji merkezi Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren birçok firma önemli projeler aldı. Bunlardan biri olan IRADETS. TÜBİTAK Uzay ile imzaladığı protokol kapsamında, uzaya gönderilecek elektronik, elektromekanik cihazların, materyallerin ve yaşayan organizmaların yörüngedeki radyasyon ortamının etkilerinden korunması için geliştirdiği ürün ve projeleriyle yer alacak. Küp-sat üzerinde konumlandırılacak madde radyasyon etkileşimi simülatörü, 3-d doz profili için inovatif radyasyon dedektörleri geliştirilmesi, uzay radyasyonuna karşı kalifikasyon testleri düzeneklerinin gerçekleştirilmesi, inovatif taşınır tıbbi 3d gama kamera sistemi, uzay radyasyonuna dayanıklılık analiz sistemi geliştirilmesi ve Türk ay projesinde kullanılacak olan detektör sistemi bunlardan bazıları...Konuyla ilgili teknolojilerin geliştirildiği merkezlerden olan Teknopark İstanbul'un Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, "Derin teknoloji merkezimizde faaliyet gösteren tüm firma ve kuruluşlar ülkemizin yüz akı projelerinde yer almaya devam ediyor. Projelerin tüm aşamalarında yerlilik ve millilik oranı arttı" diyerek, şunlara dikkati çekti: "Son yıllarda uzay faaliyetleri tüm ülkelerin ve kuruluşların hedeflediği bir nokta, Türkiye olarak biz de aynı amaçla projeler geliştiriyoruz. TÜBİTAK ve IRADETS arasında imzalanan protokol son derece önemli, uzaya gerçekleştirilecek her hamlede radyasyon son derece kritik bir konu, alanında tek olan firmamızın derin teknoloji merkezimizde faaliyet gösteriyor olmasından ve bir Türk ekibin bu kabiliyete sahip olması gurur verici."