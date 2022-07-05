KOBİ’ler yeşil dönüşüme hazırlanıyor

KOBİ'lerde 'Yeşil Mutabakat' hazırlıkları başladı. Avrupa Birliği'nin dünyadaki karbon salımını azaltmak için başlattığı anlaşmaya Türkiye de imza atınca üretim modellerinde değişiklik için düğmeye basıldı. İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı 2030 ve 2053 yıllarına dönük orta ve uzun dönemli hedefler kapsamında, Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı ise 2053 hedefleri doğrultusunda yıl sonuna kadar güncellenecek.Paydaşların iklim değişikliği ile ilgili içerik ve bilgilere tek noktadan erişmesini sağlayacak, karar vericilere rehberlik edecek İklim Portal, tasarım sürecinin tamamlanmasının ardından bu yıl içinde açılacak. İklim değişikliğiyle mücadeleyi önemli hamlelerle güçlendiren Türkiye, 2022 yılında çevreden enerjiye, sanayiden tarıma, şehirleşmeden ulaşıma kadar birçok alanda yürütülen projeleri tamamlayacak. Konuyu gündemlerine alan kamu bankaları bu konuda kredi paketleri hazırlamaya başladı. Özellikle KOBİ'lere sürdürülebilirlik alanında yeni nesil krediler veren kamu bankaları bu sayede şirketlerin yatırım maliyetlerini de aşağıya çekiyor. Uzmanlara göre, önümüzdeki dört yıl boyunca Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanında yaklaşık 3.5-4 milyar dolarlık yenileme yatırımı yapması gerekiyor.Avrupa Parlamentosu'nun onayladığı "Yeşil Mutabakat" adı verilen iklim yasasına göre, AB ülkeleri karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 55 azaltmayı, 2050 yılına kadar ise karbon nötr olmayı hedefliyorlar. Söz konusu yasayı onaylayan ülkeler Avrupa pazarına sattıkları ürün ve hizmetlerin karbon salımını belirlenmiş standartlara göre düzenlemezse, ton başına 30 ile 50 euro arasında ek vergi ile karşılaşacak. Yüzde 50'den fazla pay ile en büyük ihracat pazarımız konumundaki AB'nin söz konusu uygulaması Türkiye'nin ihracatını da önemli oranda etkileyecek. Standartların doğrudan etkilediği sektörlerin başında demir-çelik ve alüminyum gibi Türkiye'nin güçlü olduğu alanlar geliyor.Ticaret Bakanlığı liderliğinde çeşitli kurumların katılımıyla oluşturulan çalışma grubunca "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" hazırlandı. Planla Türkiye'nin kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde sürdürülebilir, kaynak etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişinin desteklenmesi amaçlanıyor. Eylem planı kapsamında ilk aşamada, sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının ihracatçıya etkileri ele alınıyor. Sınırda karbon düzenlemesi (SKD) ise ihraç edilecek ürünlerin karbon ve çevresel ayak izinin azaltılmasını gerektiriyor.