KOBİ’lerde 2023 heyecanı

Türkiye'de ihracatçı KOBİ sayısı her yıl artıyor. 2018'de 60 bin civarında olan ihracatçı KOBİ sayısı bugün 100 bine geldi. KOBİ'lerin Türkiye'deki toplam ihracattan aldığı pay da yükseldi. KOBİ'ler 100 milyar dolar ihracat bandına geldi. Anadolu ekonomisinin 2023 vizyonu heyecan uyandırıyor. Ancak bu vizyonu anlatmadan önce mucize bir dönüşüm yaşayan Anadolu ekonomisine de göz atmak gerekiyor. 1980'li yıllarla birlikte hızlı bir değişim sürecine giren Anadolu ekonomisi, bu süre içinde çok büyük deneyimler yaşadı. OSB'lerin toplam alan büyüklüğü 100 bin hektara ulaşırken, sanayi parsel sayısı ise 54 bin 528'e ulaştı. Bu rakamın 42 bin adedinin tahsisi gerçekleştirilirken 3 bin 500 adedinin de inşaat çalışması devam ediyor. Yeni parsel alanları ve sanayi bölgeleri yatırımları da sürüyor.1996'da başlayan Gümrük Birliği uygulamaları ve yeni ithalat dalgası Anadolu'da faaliyet gösteren şirketleri derinden sarstı. Ama yıkılmayıp ayakta kalanlar ihracatı öğrendi. Yine bu ihracat, 2001'deki şiddetli kriz sırasında dışa açılmış olan KOBİ'lerin adeta can simidi oldu. İlerleyen yıllarda Avrupa Birliği (AB) sürecinin de etkisi ile Türk KOBİ'leri, şirket evliliklerini, kurumsal ve finansal yönetim sistemlerini öğrenerek gelenekselliğin getirdiği yüklerden kurtuldular. Sayısız kriz ve bir çok badire atlatan Türk KOBİ'leri 2000'lerden sonra ise adeta altın çağını yaşamaya başladı. Özellikle katlanarak artan teşvikler ve uzun soluklu istikrar süreci Türkiye'nin uyuyan devini uyandırdı. Bu gelişmeler istatistiklere de yansıdı ve son 10 yılda rekor büyüme geldi. 2002'de 3 bin civarında seyreden ihracatçı KOBİ sayısı 100 bini aştı, istihdamdaki güçleriyse yüzde 85'lere ulaştı. Aradan geçen sürenin sonunda KOBİ'ler sadece Türkiye'nin değil küresel ekonominin de yeni oyuncusu olmayı başardı.Türkiye'de1960'da başlayan planlı kalkınma döneminde, sanayinin 'lokomotif' sektör olduğu saptanıp gelişmesi için uzun vadeli hedefler belirlendi. Bu doğrultuda sanayinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan pek çok teşvik tedbirlerinden biri olan OSB uygulamalarına, ilk olarak 1962'de Bursa OSB'nin kurulmasıyla başlandı. Bunu, diğer illerde kurulan OSB'ler izledi. Türkiye'de ilk olarak 2000'de çıkan, 2008'de kısmen değişikliğe uğrayan OSB Kanunu ile üç tip OSB kurulabilmesi öngörülüyor.