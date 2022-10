KOBİ’lerde kalıcı başarının 8 formülü

KOSGEB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun yürüttüğü araştırmaya göre; KOBİ'ler, toplam girişim sayısının yüzde 99.8'ini oluşturuyor. Buna karşılık; istihdamın yüzde 72'sini, personel maliyetinin yüzde 49.2'sini, cironun yüzde 49.4'ünü, üretim değerinin yüzde 42.7'sini ve faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 41.3'ünü sağlıyor. Türkiye ekonomisinin can damarı olan, ekonomik gelişmeyi yaygınlaştıran KOBİ'lerin, finansal erişimleri ve kaynakları daha iyi kullanabilmeleri, sürdürülebilir büyümelerinin devamının sağlanması için inovasyona hızla odaklanması gerekiyor.



ÖNCELİK GELİRLERİ YÜKSELTMEK

KOBİ'lerin sürdürülebilir ciro artışı sağlaması gerektiğini vurgulayan BeNova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert, "Uzun vade stratejilerini kurgulayamayan KOBİ'lerin rakipleriyle arasına ciddi bir mesafe girecektir. Özellikle tüm dünyanın boğuştuğu enflasyonist ortamda hayatta kalabilmeleri için KOBİ'ler birçok aksiyon almalıdır. Değişen şartlarda ve yeniden yapılanmalarda hayatta kalmak için akla gelen ilk aksiyon giderlerin azaltılması olmaktadır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda ülkemizdeki KOBİ'lerin yüzde 85'i giderleri azaltmaya odaklanmaktadır. Burada ilk odaklanılan maliyet ise ne yazık ki çalışan maliyetleri olmakta ve bu nedenle çalışanların işine son verilmekte ya da ücretsiz izne çıkartılmaktadır. Bu da kısa sürede maliyetleri azaltmakta ancak gelirler artmadığı için orta ve uzun vadede şirket için olumsuz etkiler bırakmaktadır. Bu nedenle bizim tavsiyemiz, sürdürülebilir büyümeyi yakalamak için ilk odaklanmamız gereken alan giderleri azaltmak değil gelirleri artırmak olmalıdır" diyor. Bu kapsamda, şirket gelirlerini sürdürülebilir şekilde artırmak için şu yol haritaları öneriliyor:

1- SATIŞ ORGANIZASYONUNUZU GÖZDEN GEÇİRİN: Satış bölümünde çalışanlarınızın şirketi sahiplenmesi çok önemlidir. Satış organizasyonunuzun ne kadar etkili olduğunun analizini yaparak bu bölümün şirket içinde daha önemli bir konuma gelmesini sağlamalısınız. Prim ve ödüllendirme sisteminizi gözden geçirerek çalışanlarla aranızda bir kazan/kazan stratejisi oluşturmalısınız. Bu sayede çalışanlarınızın motivasyonu artacak, sizler de çalışanlarınız da daha çok kazanacaksınız.

2- DÜNYAYA AÇILIN: Globalleşen dünyamızda ihracat çok büyük öneme sahiptir. İhracat odaklı satış pazarlama organizasyonuyla tahmin bile edemeyeceğiniz bir ihracat başarısına ulaşabilirsiniz. Öncelikle ihracat stratejinizi belirlemeli, hedef bölgeleri ve ülkeleri belirlemelisiniz. Sonrasında söz konusu ülkelerden kendinize çözüm ortakları, iş ortakları bularak ürünlerinizin ve hizmetlerinizin ihracatlarını gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın ki her şey inanmakla ve odaklanmakla başar.

3- ÇALIŞANLARINIZDAN ALDIĞINIZ VERİMİ ARTIRIN: Çalışanlarınız şirketinizin en büyük sermayesidir. Kriz dönemlerinde yetkin ve kalifiye çalışanlara sahip olan şirketler ayakta kalabilmekte, kaliteli insan gücüne sahip olmayan şirketler çok fazla hayatta kalamamaktadır. Bu kapsamda, çalışanlarınızdan aldığınız verimi artırmanın yöntemlerini belirlemelisiniz. Öncelikle yetenek yönetimine yönelik olarak puanlama, prim ve ödüllendirme sistemi belirlemelisiniz. Bununla da kalmayıp çalışanlarınızın daha yetkin olmasına yönelik olarak eğitimler belirlemeli ve çalışanlarınızın motivasyonunu artırmalısınız.

4- FARKLI SEKTÖRLERE AÇILIN: Hepimiz konfor alanımızda olmayı severiz. Müşterileri biliriz, tanırız, ihtiyaçlarına çok kolay bir şekilde çözümler oluşturabiliriz. Bununla birlikte, özellikle kriz dönemlerinde sığınılacak limanlar bulabilmek de çok önemlidir. Örnek vermek gerekirse savunma sanayi gibi sektörler kriz dönemlerinden olumsuz anlamında çok etkilenmezler, hatta bu dönemlerden güçlenerek çıkarlar. O halde sizler de farklı limanlar bulmaya ne dersiniz?

5- DİJİTAL PAZARLAMAYA ÖNEM VERİN VE MARKA ALGINIZI GÜÇLENDİRİN: Dijital pazarlama her geçen gün daha da büyük önem kazanmaktadır. Dikkat çekici bir web sitenizin olması, sosyal medya kanallarınızın profesyonelce yönetilmesi, dijital alanarda ön plana çıkılması almanız gereken ilk aksiyonlar olmalıdır.

6- DEVLET DESTEKLERİNDEN AZAMI ORANDA FAYDALANIN: KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği destekleri takip edilmeli; sektöre özel hibe ve kredilerle ilgili bilgi sahibi olunmalıdır. Size en uygun destek programlarını bulduktan sonra bu alanlara yoğunlaşarak şirketinize maddi kaynak sağlayabilirsiniz.







7- DİJİTALLEŞME ÇALIŞMALARINIZA HIZ VERİN: Dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramları son dönemde çok popüler hale gelmiştir. Bununla birlikte, her moda terimde olduğu gibi altı da çok boşalmıştır. Özetle dijitalleşme düşük maliyetlerle yüksek karlılık hedeflerine ulaşmanızı sağlar, hızlı ve kaliteli bir şekilde iş yapmanıza ortam sağlar. Öncelikle şirketinizin dijitalleşme ihtiyaçlarını belirlemeli, ardından dijitalleşme stratejinizi oluşturmalısınız. Sonrasında dijital dönüşüme yönelik aksiyonları belirleyerek şirketinizi yeni bir boyuta ulaştırabilirsiniz.



8- UZMAN BİR YOL ARKADAŞIYLA DEVAM EDİN: Yukarıda bahsettiğimiz çözüm önerileri şirketinize özel olarak önceliklendirilmeli ve detaylandırılmalıdır. Bu konulara odaklanmak günlük hayatın koşuşturması ve yoğunluğu içerisinde çok kolay olmayacaktır. Bu nedenle bu konuda uzman bir yol arkadaşıyla yola çıkmanız size ciddi anlamda zaman kazandıracaktır.



PAZARLAMA OTOMASYONU VERİMLİLİĞİN GÖZDESİ OLDU

Pazarlama alanında otomasyon uygulamalarının yaygınlığı artarken, Türkiye'den de konuyla ilgili tüm dünyaya hizmet sunuluyor. Özellikle e-posta pazarlama aktiviteleri ile geniş kitlelere ulaşan otomasyon uygulamaları artık farklı dijital kanalları da içine alarak pazarlamacıların verimliliğine büyük katkı sağlıyor.



PAZAR BÜYÜYOR

Pazarlama otomasyonunun artan önemi hakkında SmartMessage CEO'su Oğuz Küçükbarak "Tüm dünyada tüketicilere daha iyi deneyimler sunmak adına pazarlama otomasyonu etkin bir araç haline geldi. Müşterilere dokunulan çeşitli kanalları içeren otomasyon senaryoları ile memnuniyet ve sadakat da daha üst seviyelere çıkarılıyor" diyor. Statista'nın verilerine göre 2021'de tüm dünyada pazarlama teknolojileri pazarı 344.8 milyar dolarlık bir hacime ulaştı. Bu alanın en önemli ürün gruplarından biri de pazarlama otomasyonu uygulamaları. Nitekim yine Statista verilerinde pazarlamacılara göre 2020'de en etkin iki dijital pazarlama metodundan biri pazarlama otomasyonu idi. Tüm dünyada müşteri ağına sahip Türk pazarlama teknolojileri markası SmartMessage'ın CEO'su Oğuz Küçükbarak "Pazarlama otomasyonunun heyecan verici evrimini sektörün içinde olan üreticiler olarak heyecanlı bir şekilde izledik ve yeniliklerin uygulayıcıları olarak değişen müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve çözümler oluşturduk. Özellikle e-posta otomasyonu ile başlayan süreç artık farklı kanalların kullanıldığı, firma içi ve dışı verilerin sahneye çıktığı ve gerçek zamanlı müşteri hareketlerinin bile senaryolara girdiği bir hale geldi. Müşterileri daha iyi tanıma ve daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için pazarlama otomasyonu pazarlamacılar için büyük önem taşıyor" diyerek sözlerini sürdürüyor.



KOBİ'LERE YÜZDE 65 KORUMA MALIYETI SAĞLIYOR

Siber güvenlik farkındalığı çalışanların edinmesi gereken öncelikli yetenekler arasında yer almaya başladı. Şirketlerin insan kaynakları politikaları da bu yönde yeniden şekilleniyor. İnsan doğasına ait dikkatsizlik ve ihmal gibi zafiyetlere odaklanan siber suçlular genellikle kurumların çalışanlarını hedef alıyorlar. Sosyal mühendislik adı altında yapılan bu saldırı teknikleri, siber saldırıların %98'inde kullanılıyor. Sızma Testi (Pentest) olarak bilinen bu çalışmalarda, gerçek bir saldırganın yapacağı saldırının uzmanları tarafından prova edilmesinden sonra tespit edilen açıklıklar ve bunlara dair profesyonel öneriler, kısa-orta ve bazen de uzun vadeli çözüm önerileri olarak raporlanıyor.



TEK ELDEN SİBER GÜVENLİK

TÜV AVUSTRIA SyberCode Kurucusu ve CEO'Su Serhat Yediel, "Sürece baktığımızda, insan kaynağı, zaman, maliyet gibi birçok konunun, özellikle de KOBİ'ler gibi görece zayıf sistemli yapılarda mutlaka bir arada ve tek elden yönetilmesi gerekir. TÜV AUSTRIA SyberCode siber güvenlik ürün, hizmet, danışmanlık ve test faaliyetlerini içeren, bununla birlikte yönetişim endişelerini ortadan kaldıran SaaS modelini Türkiye'de hayata geçiren ilk firmadır" ifadelerini kullandı. Yediel şöyle devam etti: "SaaS modelimizle, ürün, kurulum, bakım, sunucu ve nitelikli insan kaynağı maliyetini KOBİ'ler için ortadan kaldırırken, aynı zamanda teknolojiyi seçme, değerlendirme ve karar verme gibi maliyetleri bu model içerisinde sunarak, normal bir siber güvenlik yatırımına karşı yüzde 65 gibi maliyet koruması sağlıyoruz. Üstelik bunu hemen hemen piyasada dolar olarak alınabilen ürünler & hizmetler özelinde, aylık ödeme planı ve sabit Türk Lirası desteğiyle yapıyoruz."