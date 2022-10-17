KOBİ’lere kredi muslukları açıldı

Kredilerin daha hedefli kullandırılması amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçiren Merkez Bankası'nın attığı adımlar meyvesini verdi. Kaynakların sürdürülebilir büyümeye katkı vermesinin hedeflendiği bu adımlarla KOBİ'lere kredi musluğu sonuna kadar açıldı. KOBİ kredilerinin bankacılık sektörü kredilerinden aldığı payı tarihteki en yüksek seviyeye çıktı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, 2021 sonunda 856 milyar lira olan TL cinsi KOBİ kredilerinin tutarı, 30 Eylül 2022'de 1 trilyon 413 milyar liraya çıktı. TL KOBİ kredilerinde yılın 9 ayında yaşanan artış 557 milyar liraya ulaştı. Yabancı para cinsi krediler de dahil edildiğinde KOBİ kredilerinin büyüklüğü 1 trilyon 675 milyar liraya çıktı. BDDK verilerine göre 2021'in ilk 9 ayında ise KOBİ kredilerinde yaşanan artış 50 milyar lirada kalmıştı. Böylece bu yılın 9 aylık döneminde kullandırılan KOBİ kredilerinin tutarı, 2021'in aynı dönemine göre 10 kat artmış oldu. Bu yılın sadece eylül ayında kullandırılan KOBİ kredilerinin tutarı bile, geçen yılın 9 aylık dönemini geride bıraktı. Eylül ayında kullandırılan kredi tutarı 82 milyar lira olarak gerçekleşti. KOBİ kredilerinin bankacılık sektörü kredilerinden aldığı pay yüzde 24.5 ile tarihin en yüksek seviyesine geriledi. Bu oran 2021 sonunda yüzde 21'e gerilemişti.Ağustos ve eylül toplantılarında politika faizini 2 puan indiren ve kredi faizlerini politika faizine doğru yaklaştırmayı amaçlayan bir dizi adım atan Merkez Bankası'nın hamleleri ile kredi faizlerinde başlayan düşüş hızlandı. Ticari kredilerin ortalama faiz oranı 7 Ekim 2022 tarihi itibarıyla yüzde 18.97 ile 3 Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ticari kredi faizleri 1 Temmuz itibarıyla yüzde 31.26 seviyesinde bulunuyordu.Ağustos sonu itibarıyla 1 trilyon 335 milyar lira olan TL KOBİ kredilerinin 421.6 milyar lirası mikro işletmelere, 458.5 milyar lirası küçük işletmelere ve 455.3 milyar lirası orta ölçekli işletmelere kullandırıldı. KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 4 milyon 309 bin olurken, 3 milyon 676 binini mikro işletmeler oluşturdu. KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 2021 sonunda 4 milyon 123 bin seviyesinde bulunuyordu.Merkez Bankası son dönemde selektif kredi politikasının işlemesi için önemli adımlar attı. Politika faizinde yapılan iki puanlık indirimin yanı sıra, bir dizi zorunlu karşılık ve menkul kıymet tesisi uygulaması devreye alındı. Uygulamanın ilk devreye alındığı dönemde, bankalara, yeni ticari kredilerden yüzde 22.85 ile yüzde 29.4 arasında faiz uygulamaları durumunda kredi tutarının yüzde 20'si kadar devlet tahvilini karşılık olarak tesis etmesi zorunluluğu getirildi. Ticari kredi faizinin yüzde 29.4'ten fazla uygulanması durumunda ise DİBS tesis zorunluluğu kredi miktarının yüzde 90'ına ulaştı.