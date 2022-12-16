KOBİ’lerin ihracat desteklerine ulaşması kolaylaştı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli ile güncel, ekonomik, ticari gelişmeleri çok hızlı bir şekilde mevzuata yansıtmayı amaçladıklarını söyledi. Kılıçkaya, ihracata verdikleri destekleri yeniden tasarladıklarını ve kurguladıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Uygulamadaki 14 farklı mevzuatı sadeleştirdik, 15 sayfa ve 35 maddede yeniden hazırladık. Amaç, güncel, ekonomik, ticari gelişmeleri çok hızlı bir şekilde mevzuata yansıtmak. Biliyorsunuz destekler için belgeleri istiyoruz, başvuru süreleri var vesaire. Destek oranları zaman içerisinde çok farklı gelişmişti. Çok çeşitli destek oranlarımız vardı. Bunu da sadeleştirdik. Yüzde 50 ve 75. İki destek oranımız oldu ve ayrıca mevcut desteklerle yaptığımız iyileştirmelerin yanı sıra yeni nesil dediğimiz özellikle de e-ihracata dönük yenilikçi destekleri de bu mevzuatın içine katmış olduk. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla, daha anlaşılır, sade ve işlevsel bir mevzuatı, hamdolsun geçtiğimiz ağustos ayı itibarıyla yürürlüğe koymuş olduk."İhracatçılara verdikleri desteklerle ilgili bilgi veren Kılıçkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "İhracata yeni başlayan KOBİ'miz, yurt dışında markasını tescil ettirecek, işte biz burada devreye giriyoruz ve destek veriyoruz. Pazara girişte zorunlu belgeler olan sertifikasyonlar, kalite belgeleri, testler, analizler bunlara ihtiyaç duyacak, biz orada devreye giriyoruz. Yurt dışında hedef ülkelerini belirledi, pazar araştırması yapacak. Seyahat yapacak işte burada konaklama ve seyahat masrafları devreye girecek. Biz burada destek veriyoruz. Pazara ilişkin en önemli tanıtım enstrümanları olan yurt içi ve yurtdışındaki fuarlara katılacak, biz yine bakanlık olarak burada devredeyiz. Bir sonraki adım yurtdışında şirket satın almak. Yani artık dağıtım kanalları kurmaya doğru gidiyor. Ne yapacak, şirket satın alırsa, marka satın alırsa destek var. Küresel bir firmaya tedarikçi olmak isterse destek var. Yurtdışında bir ofis, mağaza, depo kiralarsa destek var. Sonrasında tanıtım yapmak istersek destek var. Eximbank ile birlikte yürüttüğümüz desteklerimiz var. Katma değerli ürün üretmek isterse desteklerimiz var. Bütün bunlar münferit olarak ihracatçımıza verdiğimiz destekler."TÜRKİYE son yıllarda ihracatını hızlı bir şekilde artırırken, katma değerli ihracat noktasında da çalışmalara ağırlık verdi. Katma değerli ihracat için Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik gibi konular dünyada son yıllarda daha çok ön plana çıkarken, bu yıl 18'inci kez düzenlenen 'Endüstriyel Tasarım Yarışması'nın konsept kategorileri de 'Metalden Mamul Hediyelik Eşya Kategorisi' ve 'Plastikten Sürdürülebilir Ürün Kategorisi' olarak belirlenmişti. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Türkiye'de ihracatçı firmaların dünya piyasalarında rekabet gücünü artırmayı, katma değeri yüksek, özgün ve modern ürünlerin tasarlanmasını amaçlıyoruz. Yarışmamıza 18 yılda 5 bin 445 proje başvurusu yapıldı. Bu yıl yapılan başvuru sayısı da 248 oldu. Ne mutlu ki birliğimizin bu tarz etkinlikleriyle bir kez daha bu konunun altını çizebiliyor, Türkiye'deki tasarım kültürünü taçlandırıyoruz" diye konuştu. Tecdelioğlu, "Tasarım, inovasyon yalnızca bizlerin değil, herkesin dilinde olan bir konu. Ne mutlu ki birliğimizin bu tarz etkinlikleriyle bir kez daha bu konunun altını çizebiliyor, Türkiye'deki tasarım kültürünü taçlandırıyoruz. Türkiye'nin geleceğini tasarlamak üzere çıktığımız bu yolda bizlere destek olan tüm birlik yönetim kurulu üyelerimize, tasarım komite üyelerimize, jüri üyelerimize, Ticaret Bakanlığı, TİM, ETMK ve Birlik çalışanlarımıza, üyelerimize, yarışmamıza katılım gösteren tüm tasarımcılarımıza, tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.