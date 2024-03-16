Kocaeli’nin 50 yıllık hayali gerçek oldu

Bir dönem yalnız sanayisiyle anılan Kocaeli, mavi bayraklı plajları, doğal yaşam alanları, uluslararası standartlarla işaretlenmiş doğa yürüyüş parkurları ile artık doğa, yaz ve kış turizminin gözdesi haline geldi.

Yakın bir zamana kadar sadece sanayisi ile anılan ve sanayi şehri kimliği ile yoğun göç alan Kocaeli'nde çarklar tersine döndü. Kocaeli özellikle 1999 Marmara Depremi'nin ardından öyle büyük bir dönüşüm geçirdi ki, insanların hem şehrin stresinden uzaklaşmak için ziyaret ettiği hem de yaşamak için tercih ettiği iller arasında ilk sıralara yerleşti.

Kocaeli'nin bu büyük dönüşümünün mimarı ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Kentin arka plana atılan turizm potansiyelini ortaya çıkaran Büyükşehir, şehrin tanıtımı noktasında da örnek çalışmalar hayata geçirdi. Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen kültürel-sanatsal etkinlikler, uluslararası fuarlar ve başarılı organizasyonlar kenti yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline getirdi.

TURİZMİN GÖZDESİ KARTEPE

Kocaeli'nde başta kış sporları olmak üzere pek çok doğa sporunun gerçekleştirildiği ve doğa severlerin gözde mekanlarından olan Kartepe son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar ile yepyeni bir kimlik kazandı. Bir doğa harikası olan Kartepe'yi namına yakışır bir çıtaya yükselten Büyükşehir, bölgeyi, girişimcilik hareketleriyle beraber doğa ve kış turizminin önde gelen adreslerinden biri haline getirmeyi başardı. Kartepe'de bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda büyük bir projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgeye hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de turizmine katkı sağlayacak olan Kartepe Teleferik Projesi'ni de tamamlayarak hizmete aldı.

50 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU

Çalışmaları tamamlanarak hizmete alınan Kartepe Teleferiği ile Kocaeli, 50 yıllık hayaline kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Kartepe Teleferiği kentin uzun yıllardır gündeminde olan ve bir kesim tarafından hayal olarak görülen bir projeydi. İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayan teleferik projesi tamamen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkanları ile hayata geçirildi ve hayal gerçek oldu. Yerden 1421 m yüksekliğe ulaşan Kartepe Teleferiği için 9 bin 736 metre uzunluğunda çelik halatlar çekildi. Derbent ile Kuzuyayla istasyonları arasında çalışan teleferik, yeşil ile mavinin tonlarıyla iç içe yolculuk imkanı sunuyor. Teleferik projesinde, 10'ar kişilik 73 kabin hizmet veriyor. Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattında iki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılıyor.

EN YÜKSEK DİREĞE SAHİP

Kartepe Teleferiğinde ağaçlara zarar vermemek için yükseklikleri 32 ila 45 metre arasında değişen 16 adet direk kullanıldı. Teleferik bu yönüyle de Türkiye'de en yüksek direğe sahip olma özelliği taşıyor. Kartepe teleferiği, kentin turizm potansiyeline katkıda bulunacak ve Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda yapımı devam eden projelerin tamamlanmasıyla, Kartepe Türkiye'nin marka turizm merkezlerinden birisi olacak.

KUZUYAYLA'YA DEV PROJE

Turistlerin yanı sıra Kocaeli halkının da Kartepe'yi daha aktif kullanmasını sağlayacak proje kapsamında Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda 200 bin metrekarelik alanda teleferikle eş zamanlı yapılan çalışmada da sona gelindi. Teleferik ile bölgeye ulaşacak ziyaretçiler için Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda günübirlik piknik alanları, doğalgazlı mangal üniteleri, restoran, mescit, tiny house konaklama alanlarının yanı sıra karavan parkı, kamp alanları, doğa okulu gibi pek çok farklı sosyal donatı ve alanlar oluşturulacak. Aynı zamanda kış ve doğa sporları içinde alanlar oluşturulacak. Kuzuyayla, temiz havası, sessizliği ve harika doğasıyla huzurun adresi olacak.

ORMANYA

Kocaeli'ye marka değerler kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda da Kartepe'ye birkaç km uzaklıkta bulunan Uzurtarla'da 4 bin dönümlük bir alanda dünyanın üçüncü Avrupa'nın ise en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya'yı hizmete açmış ve her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Ormanya'nın ünü kısa süre içinde ülke sınırlarının bile ötesine taşınmıştı.