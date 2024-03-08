Koli fiyatı üçe katlandı

Ramazan ayının başlamasına günler kala İstanbul'un gıda merkezlerindeki son durumu yerinde inceledik. Bayrampaşa'da bulunan İstanbul'un gıda toptancıları merkezi konumundaki Mega Center ilk duraklarımızdan biri oldu. TIR'ların vızır vızır gezmesi dikkatimizi çekti. Bölge esnafı, merkezden hareket eden araçların neredeyse yüzde 40'ının yakın coğrafyaya ihracat için gittiğini belirtti. Hatta yabancı ülkelere Ramazan kolisi gönderen firmalar bile olduğunu öğrendik.Peki piyasa nasıl? Esnafın çoğu Ramazan'a yaklaştığımız şu günlerde ve geçen hafta piyasalarda büyük bir hareketlilik olmadığını söyledi. Bunun nedeninin de otel ve lokantalar başta olmak üzere büyük alım yapan kurumların özellikle kuru gıda ürünlerini aylar öncesinden stoklamasını gösterdi.Kuru gıdada Ramazan alışverişinin ocakta bittiğini aktaran bir başka esnaf da "Eskiden bize stokçu derlerdi. Şimdi büyük alıcılar bunu yapıyor. Seçimin ve Ramazan'ın fiyatlarda artışa neden olacağını öngören herkes aylar öncesinden alımını yaptı" açıklamasını yaptı. Bir başka esnaf ise belediye başkan adaylarının Ramazan kolisi vaatleri olduğuna dikkat çekerek, "Büyükşehirdeki iki aday 300 bin Ramazan kolisi vaadinde bulundu" dedi.Bir başka esnaf ise "Sadece seçim değil, Gazze ve deprem bölgesi yardımları da var. Buralara giden koliler de merkezdeki toptancılardan gider. Şu an Ramazan kolileri piyasayı hareketlendiriyor" ifadesini kullandı.yıla göre Ramazan kolilerindeki fiyat artışı da dikkat çekici. Geçen yıl 160 ila 250 TL'ye satılan bir paketin fiyatı bu yıl ortalama 600 TL'ye çıkmış durumda. Fiyatlar incelendiğinde geçen yıla göre üç kat artış var.kolilerinin bu yıl ülke genelinde 2 milyonu bulması bekleniyor. Bu da ortalama bir hesap ile 1.2 milyar liralık bir ekonomik değer anlamına geliyor. Sadece İstanbul'da ihtiyaç sahipleri için dağıtılacak Ramazan kolilerinin 500 bini geçmesi öngörülüyor., sıvı yağ, şeker, un, çay gibi Ramazan ayının temel gıda ürünlerinin yer aldığı Ramazan kolisine ilişkin en canlı talep, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde aday olan siyasilerden geliyor. Hem belediye başkan adayları hem de muhtarlar bu yıl kolilerin en büyük alıcısı.