Kömürhan Köprüsü’nden 7,25 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fırat'ın gerdanlığı Kömürhan Köprüsü... Yerli ve milli imkanlarla inşa ettiğimiz, kendi sınıfında dünyada 4'üncü sırada yer alan köprümüz açıldığı günden bu yana toplam 7,25 milyon aracı ağırladı. Bu gurur hepimizin" dedi.