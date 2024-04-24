Konut fiyat endeksi açıklandı

İSTANBUL'DA YÜZDE 45,6 ORANINDA ARTTI

3 büyük il için konut fiyat endeksindeki değişime bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre İstanbul'da 1,5, Ankara'da 2 ve İzmir'de 1,6 oranlarında artış görüldü.

Endeks değerleri, geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 45,6, Ankara'da yüzde 72,9 ve İzmir'de 57,4 oranlarında arttı.