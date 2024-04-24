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Giriş Tarihi: 24.4.2024 11:46 Son Güncelleme: 24.4.2024 11:51

Konut fiyat endeksi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubatta aylık yüzde 2,2 ve yıllık yüzde 58,3 artışla 1216 seviyesinde gerçekleşti.

DHA
Konut fiyat endeksi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE), verilerini açıkladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek için hesaplanan KFE, 2024 Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 1216 seviyesinde gerçekleşti.

REEL OLARAK YÜZDE 5,1 ORANINDA AZALDI

Önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 58,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,1 oranında azaldı.

İSTANBUL'DA YÜZDE 45,6 ORANINDA ARTTI

3 büyük il için konut fiyat endeksindeki değişime bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre İstanbul'da 1,5, Ankara'da 2 ve İzmir'de 1,6 oranlarında artış görüldü.

Endeks değerleri, geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 45,6, Ankara'da yüzde 72,9 ve İzmir'de 57,4 oranlarında arttı.

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Konut fiyat endeksi açıklandı
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