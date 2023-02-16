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Giriş Tarihi: 16.2.2023 15:43 Son Güncelleme: 16.2.2023 15:44

TCMB Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), aralıkta önceki aya göre yüzde 5,3 oranında artarak 662,5 seviyesinde gerçekleşti.

DHA
TCMB Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2022 dönemine ilişkin KFE verilerini açıkladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2022 yılının Aralık ayında, önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 662,5 seviyesinde gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre yüzde 167 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 58,7 oranında artış gösterdi.

3 büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında ise aralıkta önceki aya göre İstanbul'da 4,7, Ankara'da 4,6 ve İzmir'de 4,2 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 174,2, Ankara'da yüzde 172,7 ve İzmir'de yüzde 168,3 yükseldi.

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TCMB Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı
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