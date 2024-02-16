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Giriş Tarihi: 16.2.2024 14:57 Son Güncelleme: 16.2.2024 15:01

Konut Fiyat Endeksi arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Aralık 2023'te aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 75,5 artışla 1163,2 oldu.

AA
Konut Fiyat Endeksi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Aralık 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 1163,2 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, aralıkta yıllık bazda yüzde 75,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 7,1 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında kasımda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,1, 2,5 ve 3,5 artış görüldü.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 61,8, Ankara'da yüzde 92,3, İzmir'de yüzde 75,6 yükseldi.

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Konut Fiyat Endeksi arttı
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