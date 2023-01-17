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Giriş Tarihi: 17.1.2023 14:50

Konut Fiyat Endeksi Kasım 2022'de yüzde 3,8 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Kasım 2022'de bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 628,6 seviyesinde gerçekleşti.

AA
Konut Fiyat Endeksi Kasım 2022’de yüzde 3,8 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 628,6 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, kasımda yıllık bazda yüzde 174,3 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 54 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında kasımda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3,9, yüzde 4,5 ve yüzde 4,3 artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 186,3, Ankara'da yüzde 181,6 ve İzmir'de yüzde 176,0 yükseldi.

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Konut Fiyat Endeksi Kasım 2022'de yüzde 3,8 arttı
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