Konut satışlarında Türkiye rekora giderken, dünya düşüşte

Fransa ilk çeyreğinde sadece yeni ev satışı 22 bin 800 adette kaldı. Önceki yıla kıyasla yüzde 9 düşüş oluştu. Avrupa İstatistik Merkezi Eurostat Fransa'da yıl toplamında toplam konut satışında yüzde 5'in üzerinde düşüş bekliyor. Böylece 2021'de 1 milyon 204 bin olan toplam konut satışının 1 milyon 140 bin seviyesine inmesi öngörülüyor.

Global kredi derecelendirme kuruluşu S&P ise Çin için yaptığı analizde, emlak satışlarının bu yıl yüzde 28-33 oranında düşmesini bekliyor. Bu, bir önceki tahmininin neredeyse iki katı. Hollanda'da ise haziranda 15 bin 661 ev satıldı. Bu, bir yıl öncesine göre neredeyse yüzde 12 daha az. 2022'nin ilk yarısında 91 bin 305 ev satıldı, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 23,5 düşüş var.