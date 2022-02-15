Giriş Tarihi: 16.2.2022

Konutta ikili KDV sistemi

150 metrekareyi aşan konutlarda ikili KDV sistemi geliyor. 1 milyon TL değerinde 155 metrekarelik konutun eski sistemde 180 bin TL olan KDV’si, yeni sistemde 83 bin 217 liraya kadar gerileyecek