Konutta yeni projeler start aldı

Türkİye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri'nde A Para Haber Şefi Bora Balar, Gayrimenkul Sektörünün 2023 Stratejileri Paneli'nde Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ve Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı sektörün 2023 yılı hedeflerini paylaştı. Panelistler sektörün yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da yeni projelere odaklandığını söyledi.Türkiye konut sektörünün yurtdışından büyük ilgi gördüğünü anlatan Süleyman Çetinsaya, özellikle Ukrayna-Rusya savaşından sonra bu ülkelerden Türkiye'ye karşı artan konut talebine dikkat çekti. Artaş olarak ülkeye değer katan projlere odaklandıklarını anlatan Süleyman Çetinsaya, sektörün dinamizm kazanması için kentsel dönüşümün mutlaka hızlanması gerektiğini anlattı. Bunun için yasal değişikliklerin şart olduğunu ifade eden Çetinsaya, "Bunu çok önemsiyoruz. Bazen bir kentsel dönüşüm alanında 3-5 yıl çakılıp kalıyoruz. Bakanlığımızın çalışmalarına rağmen bu alanda istediğimiz noktada değiliz. Bir deprem ülkesi olduğumuzu unutmadan dönüşüm konusunda hızlanmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı. Çetinsaya, enerjide yaşanan küresel sıkıntılara katkı sunmak için enerji verimliliği yüksek binalar üretmeye özen gösterdiklerini kaydetti. Çetinsaya, yalıtımı yüksek binalar ürettiklerini ve çatılara paneller koymayı planladıklarını anlattı.Türkiye'nin konut üretimindeki yüksek potansiyeline dikkat çeken Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Hemen her mahallede, her ailede bir konut üreticisi var. Ancak bu gücümüzü tam olarak dünyaya yansıtamadık" dedi. Türk konut geliştiricilerinin dünyanın her yerinde konut üretecek kabiliyette olduklarını söyleyen Yılmaz, "Yurtdışında yaptığımız projelerin malzemelerinin buradan gitmesi bile çok önemli. Bu konuyu sektör olarak gündemimize almalıyız" diye konuştu. Yabancıya konut satışının önemine de dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti: "Bu yıl yabancıya konut satışı 70 bini bulur. Ancak bu rakam potansiyelimiz göz önüne alındığında gerçekten çok az. Türkiye'nin toplam satışları içinde yabancıların payı yüzde 4 gibi düşük bir seviyede. Bunu çok rahatlıkla artırabilecek durumdayız." Kendi yatırımlarının devam ettiği bilgisini veren Yılmaz, önümüzdeki yıl 4-5 yeni projenin ruhsatını alacaklarını anlattı. Kentsel dönüşümde istedikleri noktaya gelmedikleri bilgisini veren Yılmaz, "Bizim derdimiz verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek. Süreçte çeşitli zorluklar yaşanıyor. Projeleri istediğimiz halde tamamlayamıyoruz. Bu sorunları çözüp depreme dayanıklı nitelikli konutlar üretmek durumundayız" ifadelerini kullandı.EGE Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ise 2023 için umutlu olduklarını anlattı. Kabadayı, "Ekonomimiz büyüme ivmesini sürdürüyoruz. Maliyetler kontrol altına alınmaya başladı. Bunların olumlu etkilerini önümüzdeki yıl çok daha net bir şekilde hissedeceğiz" dedi. 3 yılda 6 yeni projeye başlamayı hedeflediklerini söyleyen Kabadayı, şunları kaydetti: "Üçüne başladık. Projelerimizi hayata geçirirken çevresel ve sosyal etkiye dikkat ediyoruz. Güvenli ve depreme dayanıklı binalar üretiyoruz. 2023'te çok rahat bir şekilde yurtdışından 15 milyar dolarlık yatırım çekebiliriz. Sektör olarak odağımıza çevre ve sürdürülebilir büyümeyi aldık."