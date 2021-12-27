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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Konya ve Mersin’de sahte içkiye bir ayda 13 kurban

BEKİR COŞKUN
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SAHTE alkol birçok ilde ölümlere neden olmaya devam ediyor. Konya'nın Bozkır ilçesi Dere Mahallesi'nde sahte içkiden zehirlenen Mustafa K., tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Mustafa K.'nın birlikte alkol aldığı Hayrettin K. ve Muammer T. de zehirlenmiş, 23 Aralık'ta hayatını kaybetmişti. Mersin'de ise bir ayda 10 kişi sahte alkol nedeniyle can verdi. Yenişehir ilçesinde U.Ö., G.Y., İ.K., Mut ilçesinde A.Ö., A.E., S.E., Toroslar'da B.B., M.A., Tarsus'ta M.E.A. ve Silifke ilçesinde N.Y. sahte içkiden dolayı hayatını kaybederken, dördüncü sınıf emekli emniyet müdürü C.G.'nin de aralarında bulunduğu A.A., A.A, M.U., F.Y., M.S., H.İ. ile A.S.'nin ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. -
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Konya ve Mersin’de sahte içkiye bir ayda 13 kurban
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