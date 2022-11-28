Konya’da iklim değişikliği enstitüsü kuruldu

Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü, Türkiye'nin yeşil kalkınma sürecinde iklim değişikliği odaklı araştırmalar yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de iklim değişikliğini yaşayan illerin başında gelen Konya, bu alanda yürütülecek araştırmaları koordine edecek kurumsal bir yapıya kavuştu.

Bu kapsamda, TÜBİTAK bünyesinde Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü kuruldu. Enstitü, Türkiye'nin yeşil kalkınma sürecinde iklim değişikliği odaklı araştırmalar yapacak.

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunun uygunluk görüşü ve TÜBİTAK Yönetim Kurulunun onayı ile kurulan enstitü, üniversite, kamu araştırma merkez ve enstitülerinde oluşan bilgi birikimi ile teknolojileri, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ürün ve çözümlere dönüştürecek.

Enstitü, yenilebilir, temiz enerji, gelecek senaryoları ve sosyal politika araştırmaları gibi alanlara odaklanacak. Bu odak alanlarda AR-GE çalışmalarını planlayacak, koordine edecek ve kamunun politika geliştirme süreçlerine katkı sağlayacak.

Tüm paydaşlarla birlikte çalışacak enstitü, kamu, akademi ve özel sektör iş birliğine önem verecek. İklim Şurası'nın bilim ve teknoloji bağlamında aldığı kararların takibini yapacak. İklim Kanunu'na yönelik çalışmalara katkı verecek.

Enstitünün faaliyet gösterdiği her bir araştırma alanında ulusal seviyede yol haritası ve planlama çalışmaları için "yetkinlik merkezleri" oluşturulacak. Yetkinlik merkezleri, tematik alanlarda ekosistemdeki üniversite araştırma laboratuvarları, özel sektör AR-GE merkezleri ve girişimciler ile kamu araştırma birimlerinde yürütülen çalışmaların eşgüdümü sağlayacak.

Enstitü, yapılan AR-GE'lerin ticarileşmesine de yoğunlaşacak. Bu amaçla teknoloji doğrulama çalışmalarının gerçekleştirileceği büyük çaplı saha gösterimi ve pilot üretim faaliyetleri yapacak. Bu sayede geliştirilen teknolojiler, model ve yaklaşımlar sektörün ihtiyaçları doğrultusunda "birlikte geliştirme platformları" ile uygulamaya alınacak.

Alanında yetkin araştırmacılar, enstitü bünyesinde görevlendirilecek. İklim değişikliği alanında çalışan genç araştırmacılar için burs verilecek.

BAKAN VARANK DUYURMUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesi üzerine yaptığı sunumda, "İklim hedeflerimize yönelik bilimsel araştırmaları koordine etmek üzere, Konya'da TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü'nü kuruyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Enstitünün kurulma süreci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya'da şubat ayında düzenlenen İklim Şurası ile başlamıştı. Şurada, bilim ve teknoloji odağında alınan kararların takibi için bir enstitünün kurulması gerektiği fikri olgunlaşmıştı.