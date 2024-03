Konya’nın kalbinde tarihi bir dokunuşa imza atılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Türkiye'nin en büyük ihya projelerinden Darü'l-Mülk Projesi'nin en önemli ayaklarından biri olan ve Karatay Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilecek Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi'nin tanıtım programı gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, proje alanının 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yenileme alanı olarak ilan edildiğini anımsatarak, "Bölgenin projeye uygun hale gelmesi için zorlu bir kamulaştırma sürecini başarıyla geride bıraktık. Güncel bedeliyle toplamda 2.5 milyar lira değerinde 100 bin metrekare alanı kamulaştırarak bölgeyi yeni projemizin uygulanmasına yüzde 100 oranında hazır hale getirdik" diye konuştu.





"KONYA'MIZA ÇOK YAKIŞACAK"



Mevlana Türbesi arkasında uygulayacakları kentsel yenileme çalışmasını özetleyen Başkan Kılca, şunları kaydetti:

"Bu yeni çalışmamız, her bölümünde taşıdığı anlam, koruyacağı değerler, sağlayacağı tanıtım katkısı, mimari dokusu ve işleviyle Konya'mıza çok yakışacak. Tüm bunların yanında, yeni yüzüyle Türbe Arkası; konaklama alternatifleri, özel proje ve programlara uygun alanları, karşılama merkezleri, çarşıları, tarihi dokusu ve müzeleriyle şehrimize katma değer sağlayacak önemli bir hareketliliğin de merkezi olacak. Türbe Arkası projemizin içerisinde; Karatay Belediyesi olarak, Mevlana Hamamı, Bedesten, Yeni Çarşı, Kültür Merkezi, Avlulu Dükkanlar, Eski Konya Evleri, Konya Evi Müzesi, Kitap Kahve, Modern ve Geleneksel Yapıdaki Konaklama Merkezlerini kapsayan alanlarda çalışmalar yapacağız. Büyükşehir Belediyemizin yapacağı Mevlana Karşılama Merkezi, Tarih ve Medeniyet Müzesi, Sultan Bahaeddin Veled Medresesi, Daruzziyafe Konya Evi, Restoran, Kahvehane ve Konya Mutfağı bölümleriyle birlikte bölgede toplamda 106 bin metrekarelik inşaat alanında şehrimizin en kapsamlı kentsel yenileme projelerinden birini daha hayata geçireceğiz. Türbe Arkası, Karatay'ımıza ve Konya'mıza hayırlı olsun."



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A VE BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ



Projeyi büyük bir heyecanla sürdürdükleri kaydeden Başkan Kılca, "Bu aşamaya gelmemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, projemizin en başından bu yana süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.



"KONYA, DARÜ'L-MÜLK UNVANINI GURURLA TAŞIYAN BİR ŞEHİR"



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın, asırlar boyu birçok medeniyete kucak açmış, Selçuklulara 200 yıl başkentlik yaparak Darü'l-Mülk unvanını gururla taşıyan bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Aldığımız her nefeste bu aziz şehrin kadim tarihini, binlerce yıllık hatıralarını ve birikimlerini kalbimizin derinliklerinde hissediyoruz. Hazreti Mevlana'nın; 'Gerçek Aşk'ı bilen kalp, bir damla suya bile hürmetle bakar' sözüyle ifade ettiği gibi, Konya'mızın her bir değerine hürmet ediyor ve o değerleri yaşatarak yarınlara taşımak için büyük bir gayret gösteriyoruz" cümlelerini kullandı.



ANADOLU'NUN KADİM BAŞKENTİ ASLINA UYGUN MİMARİYLE İHYA EDİLİYOR



Bu gayretlerin en önemli sembollerinden birinin Türkiye'nin en büyük ihya projesi olan Darü'l-Mülk Projesi olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, "Darü'l-Mülk Projesi kısaca Anadolu'nun kadim başkentini aslına uygun bir mimariyle yeniden ihya etme projesidir. Bu proje kapsamında şehir merkezimizin 20 farklı noktasında çok önemli dönüşüm ve restorasyon projelerini hayata geçiriyoruz. Mevlana ve Altın Çarşı dönüşümleri, Taş Bina Restorasyonu, Alaaddin Caddesi'ndeki binaların dış cephelerinin yenilenmesi, Darü'l Mülk Sergi Sarayı, Eski Tekel Binasının Depo No:4 olarak yeniden ihyası gibi önemli projelerimizi tamamladık. Büyük Larende Dönüşümü, Şükran Mahallesi Dönüşümü, Kılıçarslan Meydanı'nda 13 evin restorasyonu ve Konya Velespit Müzesi gibi birçok projemiz de devam ediyor. Mevlana Arkası Kentsel Yenileme Projemiz ise Darü'l-Mülk Projemizin en önemli ayağını oluşturmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.



"KONYA'MIZIN KALBİNDE TARİHİ BİR DOKUNUŞ"



Başkan Altay, projenin gerçekleşeceği alanın, Konya'nın kalbi denilecek bir bölgede yer aldığını belirterek, "Özellikle Hazreti Mevlana'nın burada medfun olması, buradaki yoğunlaşmayı ve ticari yapılanmayı artırmıştır. Dolayısıyla bu bölge, görüntü olarak şehrimizin tarihi değerinden çok uzak, plansız ve altyapı sorunlarının olduğu bir bölge olarak günümüze kadar gelmiştir. 2021 yılı Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yenileme alanı ilan edilen bu alanda Karatay Belediyemizle birlikte adeta 'Konya'mızın kalbinde tarihi bir dokunuş' gerçekleştiriyoruz. Bu tarihi dokunuşla hem tarihimizin derin izlerini yeniden gün yüzüne çıkaracak hem de içerisinde ticari alanlar, kültürel ve sosyal yapılar ile dini tesislerden oluşan karma fonksiyonlu bir yeni kullanım modelini şehrimize kazandıracağız" ifadelerine yer verdi.



"TOPLAMDA 24 YAPIYI İÇİNE ALACAK"



Projede yeni yapılar inşa ederken aynı zamanda alanda tespiti yapılan mevcut tescilli yapıları koruyacak ve uygun şekilde işlevlendirerek projeye dahil edeceklerini aktaran Başkan Altay, "Eski eser statüsüne sahip olacak sanatsal ve mimari özelliklere sahip olmayan, ait oldukları dönemin karakteristiğini yansıtmayan yapıların daha nitelikli olarak ve geleneksel dokuya uygun bir kompozisyon oluşturacak şekilde taşınmaları hususunda da çalışma yapacağız. Bu yapılarla beraber proje içerisinde yer alacak otel ve butik oteller, mescitler dahil olmak üzere toplamda 24 yapıyı içine alacak olan Mevlana Arkası Kentsel Tasarım Projemizi, önümüzdeki Nisan ayında tamamlayarak buradaki çalışmalarımıza süratle başlayacağız inşallah" dedi.





"PROJE, KONYA'MIZIN TURİZMİNDE VE SOSYAL DOKUSUNDA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATACAK"



Konya'mızın tarihi silüetinde, turizminde ve sosyal dokusunda yeni bir çağ başlatacak özel projenin şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Altay, "Aslında burada yapmaya çalıştığımız şey şu; Darü'l-Mülk Projesi kapsamında 20 farklı noktada çalışmalar yürütüyoruz. Bu proje ise bunu taçlandıracak bir iş olacak. Projenin genişletilmesi, birlikte çalışma fikrinin ortaya çıkması ve bu birlikte çalışma fikrine verdiği destekten dolayı Karatay Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Konya Modeli Belediyecilik dediğimiz işte tam da bu. Aslında başlangıçta sadece bir müze etrafında da bazı işletmelerin olacağı bir yapı iken çok büyük kamulaştırma bedelleri ödenerek, alan ciddi manada geliştirildi ve baştan sona yeniden projelendirilerek adeta yeniden hayat bulan bir iş oldu" diye konuştu.



BAŞKAN ALTAY CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ



Başkan Altay, "İşin başlangıcından itibaren, yenileme alanı ilan eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a, Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje hayata geçtiğinde Konya'mızın çehresini değiştirecek bir işi gerçekleştirmiş olacağız. Bu fırsat 100 yılda bir ele geçerdi işin doğrusu ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için çok inceleyip sık dokuduk. İnşallah tamamlandığında Türkiye'ye örnek bir kentsel dönüşüm ortaya çıkmış olacak. Darü'l-Mülk Projesi'nin diğer etapları da tamamlandığında Konya, eşsiz güzelliği ile fiziki altyapısı ile ve gelen misafirlerine yeni teknoloji kullanan sunumları, müzeleriyle örnek bir şehir haline dönüşecek. Böyle büyüklükte bir işi ancak birlikte çalışarak yapabilirdik. Rabbim inşallah utandırmasın bir an önce projemizi tamamlamayı ve bu bölgeyi Hazreti Pir'e ve ona gelen misafirleri, Konyalılara layık bir şekilde misafir edeceğimiz bir alana dönüştürmeyi bizlere nasip etsin" sözleriyle konuşmasını tamamladı.



"PROJE GELECEK NESİLLERE TAŞINACAK GÜZEL BİR MİRAS"



AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Mevlana Türbe Arkası Kentsel Yenileme Çalışması sunumunu izlerken heyecanlandıklarını belirterek, Konya'nın kadim kültürünün geleceğe taşınması adına belediyelerin ve kurumlar arasındaki iş birliğinin bereketine şahitlik ettiklerini söyledi. Türbe arkasında yapılacak çalışmanın büyük önem taşıdığına vurgu yapan Angı, "Mevlana Kültür Merkezi'mizle bütünleşecek bu proje bu şehrin insanlarına ve gelecek nesillere taşınacak güzel bir miras. Burada herkesin emeği var, emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun" dedi.





"YERLİ VE YABANCI TURİSTLER ÇOK FARKLI BİR KONYA BULACAK"



AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ise, Türbe arkasında Türk-İslam mimarisiyle yeniden farklı düzenlemeler ve yapılar inşa edileceğine değinerek, "Türkiye nasıl farklı bir seviyeye geldiyse, Konya'mız da farklı bir seviyede ve Konya'nın marka değerine, her türlü bu kadim şehrimizi layık olduğu şekilde biz de daha yukarıya taşıyacağız. Çünkü marka değerinin olması sürdürülebilir ekonomik katkı anlamında çok önemli. Yerli ve yabancı turistler, çok farklı bir Konya'yı bulacak. Konya'nın tarihini ve özellikle de manevi iklimini teneffüs edebilecekleri bir yapı olacak. İnanılmaz güzel bir proje ben de heyecanlandım. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanıma, Karatay Belediye Başkanıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada bizim çocuklarımız, torunlarımız da bu havayı teneffüs etme fırsatını bulacak. Konya'mıza Türkiye'mize ve bence dünyaya da hayırlı olsun" diye konuştu.



Programa; İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Cemil Tütüncü, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir de katıldı.