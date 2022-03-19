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Giriş Tarihi: 19.3.2022

Köprü cezası olan gümrükten çıkamayacak

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Köprü cezası olan gümrükten çıkamayacak
Ödenmemiş trafik cezası ve köprü-otoyol geçiş ücreti olduğu tespit edilen araçlar, kara sınır kapılarındaki gümrük sahalarından çıkış yapamayacak. Sınır kapılarında yolcu ve TIR geçişleri için kredi kartıyla ceza ve ücret ödemeleri yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı'ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) gönderilen genelgede, "Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi" çerçevesinde Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, trafik cezaları ve köprüotoyol geçiş ücretlerinin sınır kapılarında bulunan yolcu ve TIR çıkış peronlarında POS cihazları aracılığıyla kredi kartından tahsil edilmesine ilişkin çalışma başlatıldığı belirtildi. Öte yandan, karayollarında salgın nedeniyle alınan bir dizi tedbir, yürürlükten kaldırılacak. Taşıma sırasında yolcuya verilen ikramların ambalajlı olması ile sıcak servis yapılmaması kuralı, 1 Temmuz 2022 itibarıyla uygulanmayacak.
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Köprü cezası olan gümrükten çıkamayacak
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