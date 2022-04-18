Koru Sigorta’nın kasko uygulamasına büyük ilgi

Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda, kazanımları fazla, yenilikçi ürünler geliştirerek adından sık sık söz ettiren Koru Sigorta, sektöre önemli katkılarda bulunacak yeni kasko uygulamasını Şubat ayında hayata geçirdi. Geçtiğimiz ay lansmanı yapılan uygulamanın sigortalılar tarafından yoğun ilgi ile karşılandığını belirten Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür V. Kasım Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu: "Koru Sigorta olarak, sektörümüze önemli katkılar sağlayacağına inandığımız, vade boşluğu bulunan, daha önce poliçe yaptırmamış veya ilk kez kasko poliçesi yaptıracak sigortalılara poliçe düzenlenmesindeki risklerin ve bu risklerin neticesinde yüksek fiyatlı kasko ürünlerinin sigortalılık oranlarına olan olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla, ekspertiz koşulu ile makul fiyatlı kasko ürünlerimizi devreye almanın gururunu yaşıyoruz." Kaskoyu çok daha ulaşılabilir hale getirecek uygulamanın detaylarından bahseden Yılmaz, "Özellikle belirli süre vade boşluğu bulunan veya ilk kez kasko poliçesi yapılacak ikinci el araçlara, TUVSÜD D-Expert noktalarında karşılıklı olarak belirlediğimiz kriterlere göre ücretsiz kontrol ekspertizi yaptırılması ve yaptırılan ekspertizden olumlu sonuç alması ön koşulu oluşturmaktadır. Yapılan ekspertizlerde hasarsız olarak kabul edilen araçların, gerek aktif pasif güvenlik sistemlerinin çalışma durumundan, gerek de aracın karoser kondisyonu bakımından değerlendirilmiş olması, olası hasar başvurularındaki değerlendirmelerimize önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır" açıklamasında bulundu. Uygulama ile ilgili acentelerin geri dönüşünü değerlendiren Yılmaz, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı: "Yaklaşık 1,5 aydır devam eden ve yeni sigortalı kazanımına olumlu etki etmesi nedeniyle acentelerimizin de sahiplendiği uygulamamızdan, ekspertiz süreçlerine dahil olan müşterilerimizin de araçları hakkında detaylı bilgiye sahip oldukları için son derece memnun olduklarını gözlemliyoruz. Müşterilerimizin yaklaşık %90'ı olumlu rapor sonuçlanması ile uygun fiyatlı poliçe sahibi olurken, %10'luk kesimi ekspertiz raporuna istinaden araçlarını iyileştirme/ onarma süreçlerine başlamış oldu."