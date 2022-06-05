‘Kötü komşu’ 130 milyon lira tasarruf ettirdi

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 54'e çıkarken, teknoloji alanında da yerli yatırım ve faaliyetler hız kazandı. Bu çalışmaların en iyi örneklerinden biri de 1974 yılında Elazığ'da devreye giren ve Türkiye'nin 3'üncü büyük hidroelektrik santrali (HES) olan Keban HES'te gerçekleştirildi. Tesiste bulunan elektro- mekanik ekipmanların ekonomik ömrünü doldurması, işletme ve bakım sürecindeki yedek malzeme temininde zorluk yaşanması, jeneratörlerin proje değerlerinin altında çalışması gibi nedenlerle yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Bu ihtiyacı karşılamak için Keban HES'in iyileştirme işi, bir bütün olarak ihale edilirken, yalnızca bazı Avrupalı yabancı firmaların katıldığı bu ihalelerden çeşitli nedenlerle sonuç alınamadı. İhale süreçlerinin uzun olması ve ihalelerin sonuçlandırılamamasının ardından Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) çalışanları, acil yapılması gereken işler sekteye uğratmasın diye kolları sıvadı. EÜAŞ mühendisleri, günlerce AR-GE çalışması yaptı. İyileştirme çalışmalarının yurt dışı örneklerini inceleyen ekipler, yerli imkânlarla iyileştirme çalışması başlattı. Yerli malzemeler kullanılarak yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında Keban HES'te bulunan 8 ünite ve bağlı jeneratörlerden 4'ü yeniden üretilirken, iyileştirmeler de yapıldı. Ünitelerde yapılan iyileştirmelerle mevcut güç kapasitesi 150 megavattan 180 megavata çıkarıldı. Yapılan son ihale bedeli dikkate alındığında 4 ünitede yaklaşık 130 milyon lira da tasarruf sağlandı. Yerli rüzgâr türbini, yerli jeneratör ve yerli otomasyon sistemi gibi alanlarda da öncülük yapan EÜAŞ'ın yerlileştirme hamlelerine yenilerini de ekleyeceği öğrenildiKeban HES'te yürütülen çalışmaları geçtiğimiz günlerde Meclis KİT Komisyonu'nda anlatan Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz de "Keban'ın diğer jeneratörlerinde üretimle ilgili çalışmalara başladık. Jeneratör üretimi konusunda elde ettiğimiz bu tecrübeyle Bakanlığımız vizyonu doğrultusunda Ankara sınırları içerisinde bir jeneratör fabrikası kurulması için hazırlıklar tamamlanmış olup yıl sonuna kadar açılışının yapılması planlanıyor" açıklamasını yapmıştı.KONUYA ilişkin daha önce değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bizim bütün gayretimiz, yerli kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak. Bizim bütün gayretimiz 'bağımsız enerji, güçlü Türkiye.' Kaynağından teknolojisine kadar her aşamasında yerli ve milli bir enerji sektörü inşa ediyoruz. Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye var ediyoruz" demişti