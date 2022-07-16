Köyümüzde kapatılan petrol kuyuları açılsın

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunarak çıkartılmaya başlanılan 1 milyar dolarlık ham petrol rezervinin ardından, bölgenin yaklaşık 25 kilometre ilerisinde bulunan İmamoğlu ilçesindeki Sevinçli köyü halkı da topraklarında 1. sınıf petrol olduğunu iddia etti. Köylüler yaklaşık 20 yıl önce petrol bulunan ancak bulunduktan 1 yıl sonra kapatılan kuyularda tekrar petrol arama çalışması yapılmasını istedi. SABAH'a konuşan köyüler, "Eğer arama çalışmaları yapılırsa Soysallı'da olduğu gibi bizim köyümüzde de kesinlikle petrol bulunacaktır. Tek istediğimiz yetkililerin bir an önce arazimize gelerek çalışma yapmalarıdır. İnşallah, köyümüzden ülkemize katkı sağlayacak zenginlikler çıkar. O zaman köyümüz adı gibi sevinçli olacağız" diye dua etti.Ceyhan'ın Soysallı köyünde çiftçilik yapan Orhan Buhur, 1997 yılında tarlasını sulamak için sondaj çalışması yaptı. 1 yıl sonra meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem sonrası petrol toprak üzerine çıktı. Buhur'un tarlasındaki petrolü çıkaran yüklenici firma iflas edince çalışmalar yarım kaldı ve petrol kuyuları kapatıldı. Köylüler ve akrabaları arasında adeta dalga konusu olan hatta adı 'deli'ye çıkan Orhan Buhur, pes etmeden mücadelesine devam etti. Tam 25 yıl sonra Buhur'un haklı olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kuyulardan numune alan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) petrolün 1. kalite ve rezervin yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu tespit etti. Müjdeli haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşıldı. Ülke genelinde yaşanan sevincin ardından Soysallı köyünün yaklaşık 25 kilometre ilerisinde bulunan İmamoğlu ilçesindeki Sevinçli halkı da yetkililere seslenerek köylerinde arama yapılmasını istedi. 20 yıl önce arazilerinde İsrailli firmaların petrol araması yaptığını anlatan Sevinçli köyü sakinlerinden Musa Aydın, "Komşumuzun tarlasında arama yaptılar. Büyük kuyular açtılar, etrafını da betonla kapladılar. Petrol çıkardılar ve 1 yıl boyunca çalışmalarına devam ettiler ancak daha sonra 'Burada petrol yok' diyerek kuyulara bir şeyler döküp gittiler" dedi.KÖYLERININ sınırlarında içindeki başka bir tarlada doğalgaz bulunduğunu belirten çiftçi Hasan Aydın, "Ben o tarihlerde küçüktüm. Oyun oynamaya gittiğimiz zaman toprağın altında gümbür gümbür sesler gelirdi. Söz konusu yerden hâlâ o sesler geliyor. Tarla sahibinin başvurusu üzerine çalışmalar yapıldı, kuyular açıldı ve gaz bulundu. Ama o çalışmada yarım bırakıldı. Açılan kuyunun ağzında çakmak çakıldığı zaman hemen ateş yanıyor" diye konuştu.MUSA Aydın'ın 90 yaşındaki annesi Asiye, eşi Ayşe ve gelini Meryem Aydın'ın dua ederek köylerindeki yeraltı zenginliklerinin çıkarılmasını istedi. Asiye nine; "İnşallah petrolü bulurlar ve ülkemize katkı sağlar" derken Ayşe Aydın, "Petrol bulunursa köyümüz adı gibi Sevinçli olacağız" dedi. 20 yıldır Aydın ailesinin gelini olduğunu söyleyen Meryem Aydın, "Bu eve yeni gelmiştim ve o zamanlar 'petrol bulundu' diye köyde mutluluk yaşanıyordu. Ama sonra bir anda kesildi" dedi.