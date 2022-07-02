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Giriş Tarihi: 2.7.2022

Koza Altın’dan 2.7 milyar TL temettü

Koza Altın’dan 2.7 milyar TL temettü
Koza Altın Yönetim Kurulu 2016-2021 dönemi kârlarından toplam brüt 2.7 milyar TL temettü dağımı yapmak üzere TMSF'ye teklifte bulunulmasına karar verdi. Hisse başına 17.55 TL olan temettünün 7 Temmuz'da ödenmesi planlanıyor. Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle soruşturma veya kavuşturması devam edenlerin hissesine isabet edecek kâr payı; kovuşturmaya yer olmadığına, beraate, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya düşmesine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ödenmeyerek fon hesabında tutulacak.
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Koza Altın’dan 2.7 milyar TL temettü
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