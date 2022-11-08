Giriş Tarihi: 8.11.2022 10:20 Son Güncelleme: 8.11.2022 10:24

Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor

Tüketici kredilerinde yapılan yönetmelik değişikliği ile hayat sigortası zorunluluk değil bir seçenek olacak. Bankalar hayat sigortası yaptırmaya zorlayamayacak. Bunun yanında bir hak daha tanınıyor. İşte haberin detayları...

Tüketici kredilerinde yapılan düzenleme ile bankalar kredi verirken vatandaşı hayat sigortası yaptırmaya zorlayamayacak. Konuyu değerlendiren sektör temsilcisi Murat Akçay, "Kredi kullanacaklara bankalar tarafından sigortalı ve sigortasız versiyonlu kredi teklifleri verilebilmesinin yanında tüketicilerin dilediği sigorta şirketinden satın aldığı poliçeyi bankalara sunabilmesi, yönetmelik değişikliği ile açıkça tanınan bir hak olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

TEKLİFİ SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikle, tüketicilere kredi yolculuklarında diledikleri teklifi seçme özgürlüğü getirildi. Kredi kullanacaklar, sigortalı ve sigortasız olmak üzere iki ayrı kredi teklifi alma hakkına sahip olacak.