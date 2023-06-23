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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Kredi kartı faizlerine düzenleme geldi

Kredi kartı faizlerine düzenleme geldi
Merkez Bankası ticari müşterilere uygulanan ücretler ve kredi kartlarında azami akdi ve gecikme faizlerinde dikkate alınan referans oranla ilgili değişikliğe gitti. Her ayın sondan beşinci iş gününde ilan edilen referans oranı bu günden sonra Para Politikası Kurulu toplantısı yapılması durumunda toplantının yapıldığı tarihte en güncel veriler dikkate alınarak hesaplanacak. Düzenlemeyle TCMB referans oranının temmuzda yüzde 0.81 yerine yüzde 1.36 olarak uygulanmasına karar verdi. Temmuz referans faizine göre kredi kartı azami akdi faiz oranı yüzde 1.91 olacak.
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Kredi kartı faizlerine düzenleme geldi
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