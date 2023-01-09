Kredi vermeyeceğimiz şirketi halka açmayız

Borsa İstanbul hem yatırımcı hem de halka açık şirket sayısında tarihinin en iyi günlerini yaşıyor. QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan geçen yıl halka arzlarda lider olduklarını belirterek, firmaları halka arza karar vermeden önce çok ciddi araştırdıklarını dile getirdi. Tan, "Halka arza karar verirken çeşitli kriterlerimiz var. Sonuçta küçük yatırımcıyı ortak alıyorsun. Bankalar bu şirkete kredi verir mi? Mali yapısı, sürdürülebilirliği ve yönetim ekibi nasıl diye iyi bir şekilde değerlendiriyoruz. Halka arza gelen şirketleri kredi verecekmişiz gibi detaylı bir şekilde inceliyoruz. Banka olarak biz de şirketleri detaylı bir şekilde inceliyoruz. Kredi vermeyeceğimiz şirketi halka açmıyoruz" dedi.Sürdürülebilirliğin önemine de dikkat çeken Tan, WWF-Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Doğa Öncüleri Gençlik Programı'nın da destekçisi olduklarını belirtti. Hatay Defne Yeşilpınar Ortaokulu'nda gerçekleştirilen lansmanda konuşan WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli'nin detaylarını aktardığı 'Doğa Öncüleri Gençlik Programı' bin okul ve 10 bin öğrenciye ulaştı. Bankanın desteğiyle 10 yeni il dahil edilerek 10 bin öğrenciye daha ulaşıldı. Projede Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen ortaokul öğretmenlerine sürdürülebilirlik eğitimi veriliyor ve öğrencilerin farkındalığı artırılıyor.