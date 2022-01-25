Kritik teknolojileri üreten global üs olacağız

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Ankara
'nın Polatlı
ilçesinde KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası
'nın temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Varank, "Ülkemizi kritik teknolojileri üretebilen global bir üs haline getirmek üzere çalışıyoruz. İşte KontrolMatik
'in batarya teknolojileri ve enerji depolama sistemleri alanındaki bu öncü yatırımı da bu vizyonu tahkim edecek önemli bir girişim. Bu yatırımın kıymeti, elektrikli araç ve tüketici elektroniği sektörleriyle birlikte değerlendirildiğinde daha net ortaya çıkacak" dedi. Bu yatırımın kıymetinin, elektrikli araç ve tüketici elektroniği sektörleriyle değerlendirildiğinde daha net ortaya çıkacağını söyleyen Varank, "İçten yanmalı motor teknolojisi
artık tarih oluyor. Bunların yerini alacak elektrikli araçların en temel bileşenlerinden biri de bataryalar. Bu araçların maliyetinin büyük kısmı da bataryadan kaynaklanıyor. Enerji depolama sistemleri sadece araçların kendisi için değil, şarj alt yapısı için de kritik bir unsur" dedi.