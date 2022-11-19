Krizler ülkesinde sular durulmuyor: Şimdi de Oxford!

"HENÜZ NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNE KARAR VERMEDİK"

Evans, "Vatandaş olarak henüz ne yapmamız gerektiğine karar vermedik, ancak Kovid-19 salgını döneminde yaptığımız gibi çocuklardan sınıflarda da montlarını giymelerini istemek zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

Evans, her ilkokulun ısınma ve personel giderlerinde 40 bin sterlin artışla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, her bir ortaokul için ise bu rakamın personel sayısına bağlı olarak yaklaşık 300 bin sterlin olduğunu aktardı.