Küçük işletmelere haksız rekabet koruması

TBMM Genel Kurulu, haksız rekabeti önleyecek, küçük işletmeleri koruyacak yasayı kabul etti. TBMM Kabul edilen yasa şu değişiklikleri içeriyor:Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde bir tarafın diğerinin ticari faaliyetini bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan, normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına zorlayan faaliyetler haksız ticari uygulama kapsamına alınıyor.Herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden mal veya hizmet teminine zorlamak, kampanya maliyetini, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtmak, hizmet vermediği halde mağaza açılışı, tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli gibi adlar altında prim ve bedel almak haksız ticari uygulamalar arasında yer alacak.Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine yönelik siparişler, teslim tarihinden önceki 30 gün içinde iptal edilemeyecek. 30 günde ödeme yapılacak.Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin tesliminden veya mülkiyetinin devrinden sonra bozulma ya da zayi olma gibi maliyetleri yansıtılamayacak.Toptancı hallerindeki kiralama hakkı 12 yıldan 18 yıla çıkarılacak. Lisanslı depo işletmecilerine verilen lisansların geçerlilik süresi ise 2 yıldan 3 yıla yükseltilecek.Serbest bölgelerde, bölge içi doğalgaz şebekesini işletici şirketler yapabilecek.Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret ve sanayi odası ile borsa üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek.