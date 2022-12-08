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Giriş Tarihi: 8.12.2022 14:24

Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

AA
Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

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Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı
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