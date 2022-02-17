Kur farkına vergi muafiyetinde süre uzatıldı

Geçici vergi ödeme, beyanname verme ve ödeme süresi 17 Şubat'tan 25 Şubat'a uzatıldı. Söz konusu süre uzatımı, Kur Korumalı Mevduat
uygulamasında kambiyo kârı elde eden şirketlerin sağlanan vergi istisnasından yararlanması için de zaman kazanmasını sağlayacak. Süre uzatımı kur korumalı mevduat uygulamasında kambiyo kârı elde eden şirketlere sağlanan vergi istisnası açısından katılımın artmasına katkı verecek. Gelir İdaresi
Başkanı Bekir Bayrakdar
'ın imzasıyla yayınlanan sirkülerde, "Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır" denildi. Gelir İdaresi ayrıca büyük mükelleflerin iş ve işlemlerini hızlı şekilde sonuçlandıracak Kurumlar Vergi Dairesi Modeli
'ni Ankara
'da hayata geçirdi. ANKARA