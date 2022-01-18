Kur geçişkenliği baskısı azaltılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
başkanlığında dün Ekonomi Koordinasyon Kurulu yapıldı. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez katıldı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, 2021 GSYH büyümesinin yüzde 10'un üzerinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi. 2021 yılında maliyet yönlü baskıların fiyatlar genel seviyesi üzerinde belirleyici olduğu ele alındı. Kur geçişkenliği baskılarının azaltılmasına yönelik tedbirler üzerinde durulduğu belirtildi.