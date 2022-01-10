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Giriş Tarihi: 11.1.2022

Kur korumalı mevduat 107.6 milyar liraya çıktı

Kur korumalı mevduat 107.6 milyar liraya çıktı
HAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 24 Aralık'ta 28.2 milyar TL olan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat hesabının, 7 Ocak akşamı itibarıyla 107.6 milyar liraya çıktığını belirterek, "Vatandaşımızın kur korumalı Türk Lirası mevduat hesabına aşırı ilgi gösterdiğini görebiliyoruz. Bu da sistemin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısına katılan Gürcan, Yeni Ekonomi Modeli'nin önemine işaret ederek, modelle makroekonomik istikrarın sağlanacağını söyledi.

YENİ ADIMLAR YOLDA
Döviz getirisine Türk Lirası varlıklarla ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracı devreye aldıklarını anımsatan Gürcan, kur korumalı mevduat uygulamasına katılım bankalarının dahil olduğunu söyledi. Yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması yönünde çalışmaları olduğunu anlatan Gürcan, gelire endeksli senetleri ihraç etmek ve öncelikli sektör kredilendirme programını hayata geçirmek ile katma değer vergisinde sadeleşmeye gitmek gibi aksiyon adımları atacaklarını bildirdi.

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Kur korumalı mevduat 107.6 milyar liraya çıktı
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