Kur korumalı mevduat 756 milyara ulaştı

TürkLirası'nın cazibesini artırmak, dolarizasyonu azaltmak için 20 Aralık 2021'de hayata geçirilen kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğü 15 Nisan itibariyle 756 milyar liraya ulaştı. Kur korumalı hesap açan gerçek ve tüzel kişilerin sayısı 1 milyon 250 bini geçti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, kur korumalı mevduat hesaplarına vergi avantajıyla 10.1 milyar liralık alacaktan vazgeçildiğini söyledi.Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle dövizini TL'ye çeviren şirketlere getirilen vergi istisnasının süresi uzatılıyor. Bilançolarındaki yabancı paralarını yılsonuna kadar TL'ye çevirip en az 3 ay vadeli mevduat ve katılma hesabında değerlendiren şirketlerden vade sonunda elde ettiği faiz, kâr payları ve diğer kazançlarından kurumlar vergisi alınmayacak. Yavilioğlu, yapılan düzenleme ile 10 bin 765 mükellef için 10 milyar 164 milyon liralık vergiden vazgeçildiğini söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları yanıtlayan Yavilioğlu, 8 Nisan itibarıyla Bakanlıkça 1 milyon 15 bin kişinin destek sağlanan hesapların büyüklüğünün 363.4 milyar lira olduğunu belirterek, "Merkez Bankası'nca desteklenen hesaplar gerçek kişiler itibarıyla 114.7 milyar lira ve 202 bin 728 kişiye tekabül ediyor. Tüzel kişilerin de (30 bin 640) Merkez Bankası'nda 272.4 milyar liralık hesabı var. Merkez Bankası toplam hesap büyüklüğü 387.1 milyar lira olup toplam hesap büyüklüğü 750.5 milyara ulaştı" dedi. Yavilioğlu, vadesi dolan hesaplara Bakanlık tarafından 13.2 milyar lira, Merkez Bankası'nca 1.6 milyar lira olmak üzere toplam destek ödemesi gerçekleştirildiğini söyledi.KUR korumalı mevduat hesabına yönelik avantajların süresini uzatan yasa teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar TL'ye çevirmeleri ve en az 3 ay vadeli mevduatta değerlendirmeleri halinde elde edilen faiz ve kâr payları Kurumlar Vergisi'nden istisna olacak.