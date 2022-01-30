Giriş Tarihi: 31.1.2022

Kur korumalı mevduata şirketlerden büyük ilgi HAZAL ATEŞ

Kur korumalı TL mevduatın büyüklüğü 224.6 milyar liraya ulaştı. Bunun 22.6 milyar TL’si şirketlerden geldi. Maliye şirketlere vergi istisnasının ayrıntılarını da açıkladı