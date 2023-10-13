Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde politika patikası ve ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İç talebi daha ılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, kur korumalı mevduat (KKM) enstrümanından çıkmak istediklerini ifade etti.Şimşek, beklenen enflasyona göre bakıldığında Türkiye'nin reel faiz sunduğunu, bu durumun da TL'yi çekici kıldığını ifade etti. Politikanın politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı olduğu mesajını veren Şimşek, bu patikada kalacaklarına emin olduğunu vurguladı. Kurala dayalı politikaya geri dönmek istediklerini söyleyen Şimşek, Türkiye'de ciddi bir mali konsolidasyona ulaşıldığının altını çizdi. Şimşek, Gümrük Birliği'ni hizmet ve tarımla güncellemek istediklerini söyledi. Şimşek kamuoyunun yeni programa ilişkin tepkisinin sorulması üzerine, "Vatandaşlarımızın bu programın orta vadeli bir çaba olduğunu anlamaları için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çabuk bir çözüm yok. Süreç zorlu geçecek. Tabii ki hiçbir vatandaş ya da şirket vergi artışını sevmez ama bunu gelecekte daha ağır önlemler almamak için yapıyoruz" dedi. Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 8.5 milyar dolar tutarındaki Türk tahvili satın alma taahhüdünde son aşamaya yaklaşıldığını söyledi. Şimşek, Marakeş'te ayrıca Almanya Maliye Bakanı Christian Lidner ile bir araya geldi.Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine Bakanı Şimşek, Almanya'nın, 3 milyondan fazla Türk vatandaşına ev sahipliği yapmasının yanı sıra, Türkiye'nin dış ticaretinden mali ve teknik işbirliğine kadar birçok alanda kilit bir ortağı olduğunu vurguladı. Şimşek, "Marakeş'te Bakan Lindner ile buluşmaktan memnuniyet duydum. Almanya- Türkiye ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini daha da geliştirmek için işbirliği yapmaktan sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.JP Morgan Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin istikrarlı biçimde arttığını belirtti. JP Morgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak "Seçimlerin ardından yeni ekonomi kadrosuyla birlikte Türkiye'ye yatırımcı ilgisi istikrarlı biçimde artıyor. Türkiye paneli en yüksek yatırımcı sayısına ulaşan toplantı oldu" ifadesini kullandı.