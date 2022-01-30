Kurda sağlanan istikrar sektöre güven verdi

Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su İsmail Doğan, mobilya sektörünün Türkiye'nin en büyük ihracat kalemlerinden biri olduğunu söyledi. 2022'de de bu rolünün devam edeceğini belirten Doğan, "Kurdaki belirsizlik ortamının giderilmesi ve burada sağlanan istikrar biz mobilya üreticileri için güven anlamında önemliydi. Bir üreticinin ihracat kasının kuvvetli olması, gerek kendi finansal tabloları açısından gerekse de ülke ekonomisi anlamında avantaj sağlar. Bu bilinçle hedef pazarlarımızı genişleterek, grubunuz, sektörümüz ve ülkemiz için katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
2021'DE YÜZDE 19 BÜYÜDÜ
2021 yılına dair de değerlendirmelerde bulunan Doğan, "2021 pandeminin etkisinin sürdüğü bir yıldı ama biz ihracat anlamında da büyüme istikrarımızı koruduk" diye konuştu. Doğanlar Mobilya Grubu olarak bugün Doğtaş markası ile 23 ülkede 53 satış noktasında faaliyet gösterdiklerini kaydeden Doğan, 43 ülkeye ihracat yaptıklarının bilgisini paylaştı. Doğan, "Kelebek markası ile de 13 ülkede 16 satış noktasında faaliyet gösteriyoruz ve 22 ülkeye ihracat yapıyoruz. Doğanlar Mobilya Grubu olarak bugün yurtdışında 69 satış noktasına ulaşarak 2020 yılına göre yüzde 19 seviyesinde büyümeden söz edebiliriz" ifadelerini kullandı.
ABD'DE ŞİRKET KURDUK
Mobilya grup markalarının özellikle Doğtaş ve Kelebek ile yurtdışında büyüme ve ihracat hedeflerinin olduğunu anlatan Doğan, "Bu kapsamda, Türk pazarı için önemli yerlerin başında gelen ABD
'de kendi şirketimizi kurduk ve bu alanda yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bir diğer önemli pazar ise Afrika
ülkeleri. Burada büyüme planlarımız kapsamında, Senegal
'den başlayan ve tüm Büyük Afrika'ya yayılacak bir çalışma planımız mevcut" diye konuştu.
20 YENİ MAĞAZA AÇACAĞIZ
2022'de de istikrarlı büyümelerinin devam edeceğinin altını çizen Doğan, "Hedef pazarların başında, kendi şirketimizi açtığımız ABD pazarı var. Çok kısa bir süre önce Senegal'in Dakar
kentinde yeni bir Doğtaş mağazası açtık. Afrika bizim için önemli bir pazar. Nijerya
, Liberya
, Zambiya
, Angola, G. Afrika, Kenya ve Uganda'dan sonra Senegal'de de Doğtaş mağazamızı tüketiciyle buluşturmuş olduk. Bu yıl 20 yeni mağaza açma hedefimiz var" dedi.