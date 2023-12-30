Küresel bir güce dönüştük

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük deprem neticesinde tarihinin en büyük felaketiyle karşılaşan ülkemizin GSYİH'deki payları yüzde 10'u aşan ve toplam ihracatın yüzde 8.6'sını gerçekleştiren 11 ilimizde ekonomik aktivitenin ciddi anlamda sekteye uğramasıyla, büyük bir şok yaşadığını söyleyen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Deprem sürecinde devlet ve milletimizin millî bir dayanışma ruhu içerisinde ve olağanüstü bir gayretle hareket ederek yaraları sarmasıyla, felaketin yaşandığı illerimizin yeniden imar ve inşasının hızlı bir şekilde başlamasına olanak sağlandı" dedi. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen bu depremlere karşın, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyerek büyük bir direnç gösteren Türkiye ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde de bu performansını sürdürdüğüne vurgu yaptı."Ülkemiz yüzde 3.9 büyüyerek küresel ekonomilerden pozitif ayrışmayı başardı. Nihayet yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, bu dönemde de G20'nin en çok büyüyen 2'nci ülkesi olmayı başardı" diyen Asmalı şunları kaydetti: "Bilindiği üzere özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel enerji ve emtia fiyatları üzerinde oluşturduğu baskı ve artış kaydeden döviz kurunun da üretim maliyetleri üzerindeki etkisiyle, fiyatlar genel düzeyinde son dönemde ciddi artışlar gözlendi. Elbette Türkiye ekonomisi için enflasyonist sürecin henüz sonuna gelinmiş değil. Öte yandan öncü ekonomilerle birlikte ülkemizin de enflasyon sorunuyla yüzleştiği ve parasal sıkılaşma sürecinde olduğu böyle bir dönemde, Türkiye ekonomisinin büyüme hızının artması takdir edilmesi gereken bir gelişmedir. Nihayetinde fiyat artışları da 2024 yılının özellikle ikinci yarısı itibarıyla çok daha makul düzeylere gerileyeceği tahmin edilmektedir."