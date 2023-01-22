Küresel ekonominin önemli aktörlerinden olacağız

Cumhuriyetin 100'üncü yılının herkesin gurur duyması gereken, çok müstesna bir sene olduğunu belirten Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "Kamu ve iş dünyasının 100'üncü yıla yakışır başarılar elde etmesi ve yenilikçi projelerle ülkemizin güçlenmesi en büyük temennimiz. Sanayide, teknolojide, hizmette, sanat ve sporda ülkemizin adını duyuracak, kalkınmamıza katkı sağlayacak adımlar atacağımıza inanıyorum. Dünyadaki üretim ve tedarik haritaları değişirken Türkiye'nin Cumhuriyetin 100. yılında coğrafi konum avantajı ve esnek üretim olanaklarıyla küresel ekonominin önemli aktörlerinden biri olacağı görüşündeyim" dedi.Türkiye'de geçen yıl yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde durgunluk ve enflasyonla mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan ve küresel tehditleri fırsata çevirmeye odaklanan bir bakışın hâkim olduğuna dikkat çeken Kibar, "Bu dönemde Türkiye, Rusya- Ukrayna krizi ile birlikte tırmanan küresel kırılganlığa karşı uyguladığı ekonomi modeliyle üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazlayı önceledi. Aralık 2021'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manifestosu ile devreye alınan modelle birlikte bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biri olduk. Enflasyonun giderek istikrara kavuştuğuna şahit oluyoruz. Bu modelin güçlenen ihracatla birlikte ülke ekonomimizin büyümesini sürdürülebilir kılacağını ve enflasyonda istikrar sağlayacağını öngörebiliriz" diye konuştu.IMF, OECD, Avrupa Merkez Bankası ekonomistlerinin, 2023'te dünya ekonomisinde resesyon sınırı olarak görülen yüzde 2.5-3 büyüme hızının altına doğru bir yavaşlama beklediğine işaret eden Kibar, "Dolayısıyla da küresel bir resesyon güçlü bir olasılık haline geliyor. Ülkemiz, krizlerden daima güçlenerek çıkmayı başarmış bir ülke olarak bu süreçleri de başarıyla yönetmeye devam ediyor. Küresel istikrarsızlık, enflasyonist ve resesyonist süreçte, üretim, istihdam, yatırım ve ihracattan yana tercihte bulunan Türkiye, bir tarafta 254 milyar doları aşarak ihracat rekorları kırarken, diğer yandan da istihdamı güçlü bir seyir izliyor. Toplam istihdaın tarihin en yüksek rakamlarına ulaştığı ifade ediliyor" açıklamasında bulundu.Temelleri 1972'de atılan Kibar Holding'in bu yıl 50. kuruluş yıldönümlerini kutladıklarını hatırlatan Ali Kibar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim için ikinci yarım asırlık dönemin başlangıcını ifade eden 2023 yılında ihracatımızı büyütmeye, üretim ve istihdamda sürdürülebilirliği sağlamaya devam edeceğiz. Tüm grup şirketlerimizde üretim kapasitesi ve katma değeri artıracak yatırımları hayata geçirerek, ihracatımızı artıracağız."