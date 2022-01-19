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Haberler Ekonomi Haberleri Küresel elektriğin binde 6'sını tüketiyor! Enerji yoğun kripto madenciliğin yasaklanması çağrısı
Giriş Tarihi: 19.1.2022 20:04 Son Güncelleme: 19.1.2022 20:15

Küresel elektriğin binde 6'sını tüketiyor! Enerji yoğun kripto madenciliğin yasaklanması çağrısı

Küresel elektriğin binde 6’sını tüketiyor! Enerji yoğun kripto madenciliğin yasaklanması çağrısı

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) Başkan Yardımcısı Erik Thedeen, Avrupa Birliği'nde (AB) Bitcoin gibi yüksek enerji tüketen kripto madenciliğinin yasaklanması gerektiğini bildirdi. Cambridge Üniversitesinin çalışmasına göre, küresel elektriğin binde 6'sını Bitcoin madenciliği tüketiyor.

Thedeen, Financial Times gazetesine verdiği demeçte, kripto paraların daha verimli teknolojilere yönelmesi gerektiğini belirtti. Kripto madenciliğindeki "iş ispatı" modelinin yüksek enerji tükettiğine dikkati çeken Thedeen, "Çözüm, iş ispatını yasaklamak." ifadesini kullandı.

KÜRESEL ENERJİNİN BİNDE 6'SINI BİTCOİN MADENCİLİĞİ TÜKETİYOR

Thedeen, söz konusu model yerine "hisse ispatı" algoritmalarının kullanılabileceğini, bu modelin enerji tüketiminin çok daha düşük olduğunu anlattı. Cambridge Üniversitesinin çalışmasına göre, küresel elektriğin binde 6'sını Bitcoin madenciliği tüketiyor.

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Küresel elektriğin binde 6'sını tüketiyor! Enerji yoğun kripto madenciliğin yasaklanması çağrısı
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