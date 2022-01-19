Küresel elektriğin binde 6’sını tüketiyor! Enerji yoğun kripto madenciliğin yasaklanması çağrısı

KÜRESEL ENERJİNİN BİNDE 6'SINI BİTCOİN MADENCİLİĞİ TÜKETİYOR

Thedeen, söz konusu model yerine "hisse ispatı" algoritmalarının kullanılabileceğini, bu modelin enerji tüketiminin çok daha düşük olduğunu anlattı. Cambridge Üniversitesinin çalışmasına göre, küresel elektriğin binde 6'sını Bitcoin madenciliği tüketiyor.