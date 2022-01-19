Küresel elektriğin binde 6’sını tüketiyor! Enerji yoğun kripto madenciliğin yasaklanması çağrısı

Thedeen, Financial Times gazetesine verdiği demeçte, kripto paraların daha verimli teknolojilere yönelmesi gerektiğini belirtti. Kripto madenciliğindeki "iş ispatı" modelinin yüksek enerji tükettiğine dikkati çeken Thedeen, "Çözüm, iş ispatını yasaklamak." ifadesini kullandı.
KÜRESEL ENERJİNİN BİNDE 6'SINI BİTCOİN MADENCİLİĞİ TÜKETİYOR
Thedeen, söz konusu model yerine "hisse ispatı" algoritmalarının kullanılabileceğini, bu modelin enerji tüketiminin çok daha düşük olduğunu anlattı. Cambridge Üniversitesinin çalışmasına göre, küresel elektriğin binde 6'sını Bitcoin madenciliği tüketiyor.