Küresel enflasyon sigortaya %11’le yansıdı

Küresel enflasyon sigorta fiyatlarında ortalama yüzde 11'lik bir artışı beraberinde getirdi. 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 11 olan artışlar 2020'nin dördüncü çeyreğindeki yüzde 22 ile kıyaslayınca sınırlı kaldı. 2012'de başlayan Marsh Global Sigorta Piyasası Endeksi verilerine göre bu artış oranı on sekizinci çeyreği artış serisi olarak da tarihe geçti.Siber sigorta fiyatlandırması, ABD'de yüzde 110 ve İngiltere'de yüzde 102 olmak üzere çok ciddi artışa neden oldu. Kıta Avrupası'nda 2021'in dördüncü çeyreğindeki yüzde 9'a kıyasla biraz düşüşle yüzde 6 rakamı yakalandı. 'Küresel Sigorta Piyasa Endeksi'ne göre, fiyat artışları finansal ve profesyonel alanlardaki artış hızının yavaşlaması ile dengelendi. İngiltere'de görülen yüzde 20'lik artış ve ABD'de görülen yüzde 12'lik artış küresel bileşik oranını da yönlendirdi. Artış oranı Pasifik'te yüzde 13'ten yüzde 10'a düşerken, Asya'da yüzde 4'ten yüzde 3'e ve Kıta Avrupası'nda da yüzde 9'dan yüzde 6'ya düşüş oldu. Rapora göre; küresel sabit kıymet sigortası fiyatları, 2022'nin ilk çeyreğindeki ortalama yüzde 8'lik artıştan yüzde 7'ye geriledi.Kaza sigorta fiyatlarındaki ortalama artış ise önceki çeyrekte yüzde 5 iken yüzde 4'e düştü. Yoğun olarak siber kaynaklı, finansal ve profesyonel alanlardaki fiyatlandırma yüzde 26 ile ana sigorta ürün kategorilerinde en yüksek artış oranına sahip oldu. Fidye yazılımı hasarlarının sıklığı ve şiddetindeki sürekli artışın etkisiyle siber sigorta oranları yükselmeye devam ederken birçok sigorta şirketi, özellikle Ukrayna'daki kriz ile bağlantılı olarak, teminat şartlarını ve koşullarını sıkılaştırmaya başladı. Fiyatlar ABD'de yüzde 110 ve İngiltere'de yüzde 102 arttı. Enflasyondaki artışlar halihazırda birçok iş kolundaki hasarı etkiliyor ve etkilenen bölgelerdeki sigortacılar tarafından bir endişe kaynağı olarak belirtiliyor.MARSH Türkiye Eş CEO'su Yeşim Aksüt, "Ukrayna'daki kriz zaten zorlu olan sigorta piyasasına ek bir baskı getirdi. Artan enflasyonun da hasar maliyetleri ve risk artışı üzerindeki etkisini görmeye başlıyoruz ki, bu durum fiyatlamaya etki ediyor. Ancak, sigorta piyasası temelleri güçlü kalmaya devam ediyor ve oran artışlarının ılımlılık eğilimini sürdürmesini bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi müşterilerimizin rekabetçi fiyatlandırma ve kapsam bulmalarına yardımcı olmaya ve hızla değişen piyasa dinamiklerinin risklerini nasıl etkileyebileceğine dair anlamlı bilgiler vermeye devam edeceğiz" dedi.SIGORTAYERI.COM kurumsal kimliğini, logosunu yeniledi. Şirket bu adımla ürün, hasar ve fiyatlandırma konusunda müşterilerin ihtiyaçlarını 360 derece yöneten bir Insurtech'e dönüşmeyi hedefliyor. Sigortayeri'nin vizyonu doğrultusunda organizasyon yapısını, teknoloji ve kültürlerini de geliştirerek yeniden şekillendirdiklerini belirten Sigortayeri Genel Müdürü Ali Gülcan, "Pandemiyle değişen alışkanlıklarımızın bir sonucu da tüketicilerin risk algısında ve sigortaya bakış açısındaki değişim oldu. Sigorta sürecinin karmaşık görünen yapısını sadeleştirdik ve ürün seçiminden satış sonrasına giden tüm yolu müşterilerimiz için baştan tasarladık. Amacımız; sigortayı herkes için, her yerden satın alınabilen bir yapıya kavuşturmak" dedi.