Küresel hidrojenin yüzde 94’ü yenilenebilirden

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) küresel sıcaklık değerlerini 1.5 derece ile sınırlandırması hedefiyle oluşturulan 2050 senaryosuna göre, küresel hidrojen üretiminin yüzde 94'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak. Küresel hedefler için ulaşım, enerji ve üretim sektörlerinde elektrifikasyon ve enerji verimliliği önemli rol oynuyor, bu kapsamda yenilenebilir enerji, temiz hidrojen ve sürdürülebilir biyokütle çalışmalarında artış yaşanıyor.Temiz hidrojen üretimi ve ilgili teknolojilere yönelik alt yapı çalışmalarına geçen yıl önceki yıla göre küresel ölçekte 3 kattan fazla yatırım yapıldı. Geçen yıl gerçekleştirilen yatırımlar 1.1 milyar dolara ulaşırken, 2050'de bu alana yapılacak yıllık toplam yatırımın 170 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyor.IRENA'nın 2050 senaryosuna göre, küresel enerji arzında 2020'de yüzde 16 olan yenilenebilir enerji payının 2050'de yüzde 77'ye çıkması bekleniyor.Temiz hidrojen üretebilmek için büyük öneme sahip olan elektroliz üretim kapasitesi geçen yıl 0.5 gigavata ulaşırken, 2050'de bu kapasitenin toplam 5 bin 722 gigavata yükseleceği hesaplanıyor.