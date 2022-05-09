Küresel marka olacağız

Kayserili iş insanı Hasan Gümüş'ün henüz 25 yaşındayken satın aldığı bakliyat, pirinç ve işlenmiş gıda sektöründe faaliyet gösteren Yayla Agro Gıda, küresel marka yolculuğuna hazırlanıyor. Bu hedefin önemli bir adımı olacak halka arz için gün sayan şirketin hedefi, kurumsallıkta önemli bir eşik atlayıp, küresel arenada adım adım adını devler ligine yazdırmak. Şu anda yurtiçinde bakliyat ve pirinçte yüzde 17'lik payla lider konumunda olduklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, "Ancak bunu yeterli bulmuyoruz, hâlâ gideceğimiz çok yol var. Bugüne kadar yaptığım gibi arz geliriyle de şirkete yatırım yapacağım. Bir iş insanı olarak kirasını aldığım bir tane bile mülküm yok. Çalışmak bizim DNA'larımızda var. Hedefim 25 yılda iç pazarda lider yaptığım Yayla'yı ikinci 25 yılımızda global bir marka haline getirmek. Halka arzımız da bunun için önemli bir eşik olacak" dedi.Hacettepe Üniversitesi'nde işletme, Trakya Üniversitesi'nde ise tarım ekonomisi eğitimi alan Hasan Gümüş'ün devler ligine taşımak istediği markayla tanışması ise tamamen bir tesadüf sonucu olmuş. Gümüş, tanışma hikâyesini şöyle anlattı: "Babama ait lojistik işinde çalışırken, bu işi çok sevmediğim için yeni bir alana yatırım arayışına girmiştim. Bir arkadaşımın tavsiyesi ile bir pazar günü Ankara'daki GİMAT Gıda Toptancılar Sitesi'nde gözüme Yayla markası takıldı. Dükkân kapalı olduğu için camından içeri bakıp 'Ne satıyorlar acaba' diye düşündüm. Bir ay sonra bu markanın satılacağını duydum. 1998'de Yayla'yı 2 saatlik pazarlık sonucu el sıkışıp markayı iki buçuk kamyon parasına satın aldım. Toplam 144 metrekarelik bir alanda bulunan şirket, sadece bir paketleme makinası ve 8-10 personelle çalışıyordu. Bu arada benim sektörle ilgili hiçbir bilgim yoktu. Baldonun pirinç olduğunu bile markayı satın aldıktan sonra öğrendim." Bilmediği bir sektörde işe başladıktan sonra, sektörle ilgili yaptığı analizlerde çok büyük bir boşluk ve büyüme potansiyeli olduğunu gören Gümüş, yaptığı doğru hamlelerle aradan geçen 25 yılda Yayla'nın adını Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşları ve ihracatçı şirketleri arasına adını yazdırmayı başardı.Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, satın aldığı markayı 8 ay sonra yerel zincirler aracılığıyla Ankara sınırlarından çıkardı. İşimi nasıl geliştiririm diye düşünürken, ürünleri ilk defa pazarda karton kolilere koyarak satmaya başladı. Pazardakiler bakliyatlarını açıkta satarken Gümüş'ün karton kolilerle sattığını görünce herkes "bu çocuk batar" dedi. O pes etmeyerek pazarı öğrendi, hammaddeyi tanıdı, dağıtım ağını genişletti, ambalaja ve pazarlamaya yatırım yaptı. O dönemlerde Türkiye'de paketli bakliyatın yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Gümüş, "Geleceğin ve büyümenin bu alanda olduğunu gördüğüm için paketlemeye yöneldim, yatırımlarını bu yönde yaptım. Otomotik paketleme makinesi satın aldım. Akşamları geç saate kadar büyük bir şevkle çalışıp, kuzenlerimle birlikte ürün paketliyorduk" diye konuştu. Başlangıçta aylık 100 ton üretim kapasitesine sahip olan Yayla Agro Gıda, bugün yıllık yaklaşık 1 milyon ton klasik pirinç ve bakliyat, yıllık yaklaşık 35 milyon adet paketli hazır yemek üretim kapasitesiyle çalışıyor.2007'DE kendi tesisini kurarak GİMAT'tan çıkaran Gümüş, 100 tonluk kapasiteden bugün 1 milyon ton kapasiteye gelmiş durumda. Bugün yıllık yaklaşık 1 milyon ton klasik pirinç ve bakliyat, yıllık yaklaşık 35 milyon adet paketli hazır yemek üretim kapasitesiyle çalışan Yayla Agro Gıda, halka arz gelirini, fonksiyonel gıdaların da üretileceği yeni fabrikasında yapacağı Ar-Ge odaklı yatırımlarda değerlendirecek. Şirket, Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde satın aldığı 127 bin metrekarelik arazi üzerinde ihracat odaklı, yüksek katma değerli ürünlerin üretileceği ve Türk damak tadını dünyaya tanıtabilecek boyutta yeni bir fabrika kurmayı planlıyor. Fabrikada, üretim faaliyetleri sonucu oluşan pirinç ve bakliyatın yan mamullerinden bitkisel protein bazlı bakliyat atıştırmalıkları ve fonksiyonel gıda denilen zenginleştirilmiş pirinç ve bakliyat ürünleri de üretilecek. Şirket katma değeri ve ihracat potansiyeli yüksek ürünler üreterek ülke ekonomisine önemli bir katkı sunarken, gıda israfının önlenmesine de katkı sağlanacak. Yeni fabrika ile Yayla Agro Gıda'nın Türkiye'de bir ilk olan Yemek Hazır'daki üretim kapasitesi de artacak. İlk fazı için 500 milyon TL'lik yatırım yapılacak fabrikada üretilecek ürünler önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olacak.SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), tarafından 22 Nisan tarihinde onaylanan halka arz için talep toplama tarihleri 11-12- 13 Mayıs 2022 olarak belirlendi. Talep toplama, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Çıkarılmış sermayesinin 430 milyon TL'den 472 milyon 600 bin TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 42 milyon 600 bin TL ve şirketin mevcut ortağı Hasan Gümüş'ün sahip olduğu 28 milyon 400 bin TL nominal değerli olmak üzere toplam 71 milyon TL nominal değerli payın halka arzı için pay fiyatı 12.50 TL olarak belirlendi. Halka arz şirketin kurumsallaşma, sürdürülebilir büyüme ve global marka olma yolunda önemli bir aşama olacak.HASAN Gümüş, şirketi aldığında 8-9 olan çalışan sayısını şu anda 532 kişiye çıkarmış durumda. Niğde fabrikasının ilk fazının tamamlanmasıyla 150 kişiye ilave istihdam sağlayacak. Nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çeken Gümüş, yeni fabrikada özellikle kadın çalışan sayısını artırmaya devam edeceklerini söyledi.ANKARA ve Mersin fabrikalarında üretim yapan Yayla Agro Gıda, yurtiçinde ürünlerini 81 ilde 60 binden fazla satış noktasında müşterilerine sunuyor. Yurtdışı pazarlarda da ağırlıklı olarak Legurme markasıyla aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Global perakende kanallarında kendi kategorisinde dünyanın sayılı markaları arasına girmeyi hedefleyen şirket, bu amaçla stratejik ortaklıklar ve yurtdışında yatırıma da sıcak bakıyor. Geçmişte kendilerine ortaklık teklifi geldiğini ve gelmeye de devam ettiğini söyleyen Hasan Gümüş, "Finansman noktasında değil de bizi yurtdışında vizyonumuzu açacak stratejik ortaklık düşünebiliriz. Bugüne kadar bu konuda çok iştahlı olmadık. Arzımızın en büyük nedenlerinden biri de işi daha kurumsallaştırarak masaya daha güçlü oturabilmekti" dedi.ülkeye ihracat yapan Yayla Agro Gıda, geçen yıl satışlarının yüzde 65'ini Legurme markası ile yurtdışına yaptı. Yıldan yıla oranların farklılaştığını söyleyen Hasan Gümüş, "Sektörün stratejik önemi çok fazla. Biz bu anlamda şanslı bir ülkeyiz" diye konuştu. Yayla Agro Gıda'nın toplam dış ticaret hacmi 2021 yılında 500 milyon dolara ulaştı. Bakliyat grubunda en çok Sudan, Irak, Pakistan, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat yapan şirket, 2021 yılında ihracat yaptığı ülkeler arasına Bosna Hersek, Brunei, Tanzanya, Estonya, Macaristan, Makedonya, Sırbistan, Moğolistan, Japonya, Çin ve Özbekistan'ı da ekledi. Legurme ile Yemek Hazır ürünleri de 34 ülkeye ihraç ediliyor. Şirket, TİM Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması sıralamasında yer alıyor. Yayla Agro Gıda'nın ürettiği ürünler; Avrupa'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Uzakdoğu'ya kadar geniş bir coğrafyada talep görüyor. Romanya, Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda, şirketin Avrupa'daki büyüme hedeflerinde merkez olarak seçtiği ülkeler arasında sıralanıyor. Çin, Güney Kore ve Malezya başta olmak üzere Uzakdoğu pazarında da etkinliğini artırmayı istiyor. ABD, Güney Amerika'da Brezilya'nın yanı sıra Avustralya ve Güney Afrika, Rusya, Ukrayna, Ortadoğu'da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de odaklandığı hedef pazarlar arasında.YAYLA Agro Gıda, Ankara ve Mersin'de bulunan fabrikalarında üretim gerçekleştiriyor. 2007 yılında üretime başlayan toplam 26 bin 773 metrekare alan üzerine 28 bin 331 metrekare kapalı alana sahip Ankara üretim tesisi, 2021 yılsonu itibarıyla yıllık 160 bin 800 tonluk pirinç, bakliyat ve şeker paketleme kapasitesine sahip. 2012 yılında üretime başlayan Mersin fabrikası ise toplam 68 bin 983 metrekare alan üzerine 57 bin 125 metrekare kapalı alana sahip. Mersin fabrikasının, 2021 sonu itibarıyla pirinç, çeltik, bakliyat ve bulgur üretim ve paketleme kapasitesi yıllık 796 bin 800 ton olup, yıllık 34 milyon 560 bin paket Yemek Hazır üretim kapasitesine sahip. Ankara ve Mersin tesislerinde üretim yapan şirket, üçüncü fabrikasını açmak için de düğmeye bastı.