Arçelik, Milano'da düzenlenen dünyanın en prestijli mutfak teknolojileri fuarı Eurocucina'da bir yandan sürdürülebilir yenilikçi mutfak teknolojisi ürünlerini görücüye çıkarırken bir yandan da odağında dünya liderliği olan yeni dönemin startını vermiş oldu.Whirpool ile Avrupa'daki iştiraklerini Beko Europe ortaklık çatısı altında birleştirerek kıtadaki 1 numaralı konumunu güçlendiren ve dünyanın ikinci büyük beyaz eşya firması olarak fuara katılan Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, "Arçelik olarak 57 ülke, 122 iştirak, 22 marka ve 55 bin çalışanımızla dünyada 1 numara olma hedefine adım adım ilerliyoruz" dedi. Enflasyonun birçok ülkeyi etkilediğine dikkat çeken Garzanlı, "Avrupa beyaz eşya pazarında yüzde 5'lik daralma var. Ancak daralan pazarda bizim satışlarımız artıyor. Çünkü enflasyonist ortamda yüksek kaliteli ve daha uygun fiyatlı konumlanan ürünlere ilgi arttı. 500 euro ve üstü segmentteki pazar hızla büyüyor. Bu durum da bizim pazarda büyümemizi sağladı. Üst segmentteki küresel markalara meydan okuyoruz. Bu da bize ayrı keyif veriyor" diye konuştu.Türkiye'nin mutfak ürünleri ihracatının yarısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Garzanlı, "Dünyada üretilen 132 milyon adet pişiricinin yüzde 10'u Türkiye'de üretiliyor ve yüzde 65'i ihraç ediliyor. Türkiye ihracatının yarısını ise biz Arçelik olarak Bolu'daki fabrikamızdan yapıyoruz. Beko markamızla Avrupa'da beyaz eşyadaki liderliğimizi, ankastre kategorisinde pazar payı artışlarımız ile pekiştirmeye devam edeceğiz" dedi. Garzanlı, gıda israfi ile mücadele kapsamında dünyaca ünlü şef Massimo Bottura ile Food For Soul girişimi iş birliği kapsamında Refettorio'lar yani aşevleri hayata geçirdikleri bilgisini paylaştı.DEFY markalarıyla pazar lideri oldukları Güney Afrika'da Solar Off-Grid Range adını verdikleri güneş enerjisiyle çalışan buzdolabı ve soğutucu serisini tüketiciyle buluşturduklarını anlatan Garzanlı, "Off-Grid buzdolabı ve dondurucu serisi çatıya konan güneş paneli üzerinden sağladığı enerjiyle şehir elektrik şebekesine bağlı olmadan çalışıyor. Bangladeş, Pakistan ve Hindistan'da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.