Küresel şirketlerin tercihi Türkiye oluyor

TicaretBakanı Ömer Bolat, küresel şirketlerin üretim, ihracat ve yönetim merkezi için Türkiye'yi tercih ettiklerini belirterek, Türkiye'nin rekabet avantajına sahip olduğu farklı sektörlerde çok sayıda fırsat sunduğunu söyledi. Bakan Bolat, MÜSİAD 2023 Yılı Değerlendirme ve 2024 Yılı Beklentiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası arenada gücünü ve itibarını artıran önemli adımlar atıldığını dile getirdi. Yazdan bu yana hiçbir tarım ürününde kıtlıkla karşılaşılmadığını dile getiren Bolat, "Spekülatif fiyat artışları hiçbir üründe görülmedi. Stokçuların, karaborsacıların hevesini kursağında bırakacağız" dedi.